Лавров вернул миротворцев с Украины — к реальности
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Заморозка по линии фронта невозможна, как и размещение на Украине европейских миротворцев — напоминание об этом из уст Сергея Лаврова стало чуть ли не сенсацией. Хотя на самом деле наш министр иностранных дел сказал лишь то, что и так было абсолютно понятно: любое переговорное продвижение к окончанию боевых действий на Украине возможно только при условии выполнения российских требований. А они давно известны — и включают в себя не только нейтральный статус Украины, но и установление нами контроля над территориями, уже включенными в состав России:
"Были идеи "давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская". Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов".
То есть ни демилитаризация, ни денацификация Украины не сняты с повестки дня, хотя у некоторых почему-то возникло ощущение, что после начала переговоров с Трампом Москва готова забыть про это. Конечно, не готова — как и о том, что часть территорий новых субъектов Федерации все еще находится под украинским контролем. Хотите договариваться о прочном мире? Освобождайте территории — или как минимум устанавливайте график их передачи. Не хотите? Тогда извини, Дональд, мы продолжим наступление. Все просто.
Точно так же и с демилитаризацией — никаких миротворческих контингентов стран НАТО на Украине быть не может. Лавров и об этом высказался, заявив, что Москва не рассматривает никаких вариантов с их размещением: "Разговоры о каких-то миротворческих силах, это все пустое. Там главное — уничтожить первопричины конфликта. Они не в отсутствии миротворческих сил. <...> Макрон заявлял в Вашингтоне о необходимости срочного перемирия, ввода вот этих миротворческих сил, а потом, дескать, поговорим о территориях, судьбах людей, других принципах урегулирования. Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной-единственной цели — снова накачать Украину оружием".
Причем не просто накачать Киев оружием, а фактически начать интеграцию Украины в НАТО. Да, неофициальную, но размещение даже 30-тысячного корпуса, даже в тылу ВСУ (как теперь говорит Макрон — для предотвращения нового нападения России), это не что иное, как утверждение контроля стран НАТО над территорией Украины. То есть ровно то, против угрозы чего Россия и начала специальную военную операцию! И кто-то на Западе всерьез рассчитывает, что мы на это согласимся?
Конечно, нет — в Европе не верят, что Россия даст добро на размещение европейских войск на Украине. Но там все еще считают, что Москву в этом сможет убедить Трамп — если пообещает предоставить американские гарантии безопасности этому "миротворческому корпусу". Мол, тогда у России, стремящейся договориться с США, не останется выбора — и Путину придется согласиться на англо-французский десант в Одессу. Но эта логика исходит сразу из трех ошибочных посылов — хотя достаточно было бы и одного.
Во-первых, Трамп не будет отправлять американских миротворцев — и поэтому не сможет дать гарантии европейским военным. Или они хотят гарантий в виде обязательств поднять американскую бомбардировочную авиацию с базы в Рамштайне и начать открытую войну с Россией? Американцы хотят, чтобы европейцы сами обеспечивали свою безопасность — или платили за ее обеспечение Вашингтону. Как заявил в среду представитель Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл: "США дали странам НАТО десять лет, чтобы они создали в Европе боеспособную армию для сдерживания России, но они этого не сделали. Настало время платить".
Но платить придется за будущие поставки, а сейчас Трамп не собирается поддерживать европейские гарантии украинской безопасности. Европа хочет дать их Украине, в том числе в виде миротворцев? Пожалуйста, говорит Трамп, а я посмотрю на вас и морально поддержу. Однако проблема в том, что в одиночку Европа не может гарантировать даже собственную безопасность, не то что украинскую. И об этом знают не только в Брюсселе, но и в Вашингтоне и Москве.
И это вторая причина того, что все европейские разговоры об отправке миротворцев на Украину так и останутся разговорами. У Европы нет воли, сил (не столько физических, сколько моральных), возможностей и на самом деле даже желания отправлять корпус на Украину. Без поддержки США она не пойдет на это, а поддержки Трампа не будет. В том числе и потому, что он понимает: в противном случае о любых договоренностях с Путиным можно будет забыть — в Кремле никогда не согласятся на ввод на Украину западных армий.
Потому что это третья и главная причина того, что "миротворцев" на Украине не будет: Россия не собирается уступать Незалежную Западу — то есть допускать его военный, экономический и геополитический контроль над ней. И готова продолжать боевые действия до тех пор, пока осознание этого не придет к большинству лидеров "свободного мира". Сейчас появился шанс на то, что Трамп, ломающий всю матрицу функционирования единого Запада, сможет ускорить процесс отрезвления истеблишмента по обе стороны Атлантики.
В любом случае достаточно скоро Европе придется смириться с реальностью — как с существованием на ее восточных границах большой и ничего не забывшей России, так и с возникновением новых отношений с новыми США.