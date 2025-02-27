https://ria.ru/20250227/mirotvortsy-2001786847.html

Лавров вернул миротворцев с Украины — к реальности

Лавров вернул миротворцев с Украины — к реальности - РИА Новости, 27.02.2025

Лавров вернул миротворцев с Украины — к реальности

Заморозка по линии фронта невозможна, как и размещение на Украине европейских миротворцев — напоминание об этом из уст Сергея Лаврова стало чуть ли не... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:00:00+03:00

2025-02-27T08:00:00+03:00

2025-02-27T08:01:00+03:00

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Заморозка по линии фронта невозможна, как и размещение на Украине европейских миротворцев — напоминание об этом из уст Сергея Лаврова стало чуть ли не сенсацией. Хотя на самом деле наш министр иностранных дел сказал лишь то, что и так было абсолютно понятно: любое переговорное продвижение к окончанию боевых действий на Украине возможно только при условии выполнения российских требований. А они давно известны — и включают в себя не только нейтральный статус Украины, но и установление нами контроля над территориями, уже включенными в состав России:"Были идеи "давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская". Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов".То есть ни демилитаризация, ни денацификация Украины не сняты с повестки дня, хотя у некоторых почему-то возникло ощущение, что после начала переговоров с Трампом Москва готова забыть про это. Конечно, не готова — как и о том, что часть территорий новых субъектов Федерации все еще находится под украинским контролем. Хотите договариваться о прочном мире? Освобождайте территории — или как минимум устанавливайте график их передачи. Не хотите? Тогда извини, Дональд, мы продолжим наступление. Все просто.Точно так же и с демилитаризацией — никаких миротворческих контингентов стран НАТО на Украине быть не может. Лавров и об этом высказался, заявив, что Москва не рассматривает никаких вариантов с их размещением: "Разговоры о каких-то миротворческих силах, это все пустое. Там главное — уничтожить первопричины конфликта. Они не в отсутствии миротворческих сил. <...> Макрон заявлял в Вашингтоне о необходимости срочного перемирия, ввода вот этих миротворческих сил, а потом, дескать, поговорим о территориях, судьбах людей, других принципах урегулирования. Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной-единственной цели — снова накачать Украину оружием".Причем не просто накачать Киев оружием, а фактически начать интеграцию Украины в НАТО. Да, неофициальную, но размещение даже 30-тысячного корпуса, даже в тылу ВСУ (как теперь говорит Макрон — для предотвращения нового нападения России), это не что иное, как утверждение контроля стран НАТО над территорией Украины. То есть ровно то, против угрозы чего Россия и начала специальную военную операцию! И кто-то на Западе всерьез рассчитывает, что мы на это согласимся?Конечно, нет — в Европе не верят, что Россия даст добро на размещение европейских войск на Украине. Но там все еще считают, что Москву в этом сможет убедить Трамп — если пообещает предоставить американские гарантии безопасности этому "миротворческому корпусу". Мол, тогда у России, стремящейся договориться с США, не останется выбора — и Путину придется согласиться на англо-французский десант в Одессу. Но эта логика исходит сразу из трех ошибочных посылов — хотя достаточно было бы и одного.Во-первых, Трамп не будет отправлять американских миротворцев — и поэтому не сможет дать гарантии европейским военным. Или они хотят гарантий в виде обязательств поднять американскую бомбардировочную авиацию с базы в Рамштайне и начать открытую войну с Россией? Американцы хотят, чтобы европейцы сами обеспечивали свою безопасность — или платили за ее обеспечение Вашингтону. Как заявил в среду представитель Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл: "США дали странам НАТО десять лет, чтобы они создали в Европе боеспособную армию для сдерживания России, но они этого не сделали. Настало время платить".Но платить придется за будущие поставки, а сейчас Трамп не собирается поддерживать европейские гарантии украинской безопасности. Европа хочет дать их Украине, в том числе в виде миротворцев? Пожалуйста, говорит Трамп, а я посмотрю на вас и морально поддержу. Однако проблема в том, что в одиночку Европа не может гарантировать даже собственную безопасность, не то что украинскую. И об этом знают не только в Брюсселе, но и в Вашингтоне и Москве.И это вторая причина того, что все европейские разговоры об отправке миротворцев на Украину так и останутся разговорами. У Европы нет воли, сил (не столько физических, сколько моральных), возможностей и на самом деле даже желания отправлять корпус на Украину. Без поддержки США она не пойдет на это, а поддержки Трампа не будет. В том числе и потому, что он понимает: в противном случае о любых договоренностях с Путиным можно будет забыть — в Кремле никогда не согласятся на ввод на Украину западных армий.Потому что это третья и главная причина того, что "миротворцев" на Украине не будет: Россия не собирается уступать Незалежную Западу — то есть допускать его военный, экономический и геополитический контроль над ней. И готова продолжать боевые действия до тех пор, пока осознание этого не придет к большинству лидеров "свободного мира". Сейчас появился шанс на то, что Трамп, ломающий всю матрицу функционирования единого Запада, сможет ускорить процесс отрезвления истеблишмента по обе стороны Атлантики.В любом случае достаточно скоро Европе придется смириться с реальностью — как с существованием на ее восточных границах большой и ничего не забывшей России, так и с возникновением новых отношений с новыми США.

https://ria.ru/20250226/mid-2001768134.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001759063.html

https://ria.ru/20250226/ekspert-2001737497.html

https://ria.ru/20250226/mirotvortsy-2001769161.html

https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997844831.html

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аналитика, украина, россия, европа, сергей лавров, ричард гренелл, нато, сша