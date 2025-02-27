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Минтранс поддержал увеличение штрафов за несанкционированные перевозки - РИА Новости, 27.02.2025
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09:55 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/mintrans-2001874132.html
Минтранс поддержал увеличение штрафов за несанкционированные перевозки
Минтранс поддержал увеличение штрафов за несанкционированные перевозки - РИА Новости, 27.02.2025
Минтранс поддержал увеличение штрафов за несанкционированные перевозки
Минтранс России поддерживает законопроект об увеличении вдвое - до 1 миллиона рублей - штрафов авиакомпаниям за несанкционированные перевозки, сообщили РИА... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:55:00+03:00
2025-02-27T09:55:00+03:00
россия
камчатка
ярослав нилов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минтранс России поддерживает законопроект об увеличении вдвое - до 1 миллиона рублей - штрафов авиакомпаниям за несанкционированные перевозки, сообщили РИА Новости в Минтрансе. Сейчас штрафы за несанкционированные полеты составляют: для граждан - 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей (или приостановление деятельности на срок до 90 суток). Как написала в четверг газета "Известия", законопроект, повышающий штраф для авиакомпаний до 1 миллиона рублей, 27 февраля внесет в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В пояснительной записке к документу причиной разработки поправок называют инциденты, связанные с кратковременными полетами, в частности крушение на Камчатке в минувшем году вертолета авиакомпании "Витязь-Аэро", перевозившего туристов. Тогда погибли все находившиеся на борту 22 человека. "Законопроект поддерживаем", - прокомментировали в Минтрансе инициативу по двухкратному увеличению штрафа для авиаперевозчиков.
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россия, камчатка, ярослав нилов, госдума рф, общество
Россия, Камчатка, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Общество
Минтранс поддержал увеличение штрафов за несанкционированные перевозки

Минтранс поддержал проект об увеличении штрафов за несанкционированные перевозки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДевушка проходит мимо здания Министерства Транспорта Российской Федерации на улице Рождественка в Москве
Девушка проходит мимо здания Министерства Транспорта Российской Федерации на улице Рождественка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Девушка проходит мимо здания Министерства Транспорта Российской Федерации на улице Рождественка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минтранс России поддерживает законопроект об увеличении вдвое - до 1 миллиона рублей - штрафов авиакомпаниям за несанкционированные перевозки, сообщили РИА Новости в Минтрансе.
Сейчас штрафы за несанкционированные полеты составляют: для граждан - 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей (или приостановление деятельности на срок до 90 суток).
Как написала в четверг газета "Известия", законопроект, повышающий штраф для авиакомпаний до 1 миллиона рублей, 27 февраля внесет в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В пояснительной записке к документу причиной разработки поправок называют инциденты, связанные с кратковременными полетами, в частности крушение на Камчатке в минувшем году вертолета авиакомпании "Витязь-Аэро", перевозившего туристов. Тогда погибли все находившиеся на борту 22 человека.
"Законопроект поддерживаем", - прокомментировали в Минтрансе инициативу по двухкратному увеличению штрафа для авиаперевозчиков.
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