https://ria.ru/20250227/minpromtorg-2002011344.html

В Минпромторге рассказали об "обелении" российского рынка автокомпонентов

В Минпромторге рассказали об "обелении" российского рынка автокомпонентов - РИА Новости, 27.02.2025

В Минпромторге рассказали об "обелении" российского рынка автокомпонентов

Минпромторг России будет расширять номенклатуру автокомпонентов, подлежащих маркировке, и тем самым "обелять" отечественный рынок, сообщил глава министерства... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:48:00+03:00

2025-02-27T17:48:00+03:00

2025-02-27T17:48:00+03:00

экономика

технологии

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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КАЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Минпромторг России будет расширять номенклатуру автокомпонентов, подлежащих маркировке, и тем самым "обелять" отечественный рынок, сообщил глава министерства Антон Алиханов в рамках заседания координационного совета по промышленности. "Мы будем "обелять" рынок комплектующих и запчастей, которые используются для обслуживания автомобилей. У нас уже начался эксперимент по маркировке стекол, свечей зажигания и фильтров. Дальше нужно последовательно расширять охват номенклатуры системой прослеживаемости", - сказал он. Правительство Российской Федерации ранее в феврале утвердило эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, который будет проводиться с 25 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года на территории Российской Федерации. В эксперименте, который пройдет на добровольной основе, смогут принять участие производители масляных фильтров, свечей зажигания, автомобильных стекол. Его участниками также станут импортеры этих товаров и организации оптовой и розничной торговли.

https://ria.ru/20250227/avtoprom-2001997799.html

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экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)