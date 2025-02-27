https://ria.ru/20250227/minpromtorg-2001992420.html

Минпромторг рассказал о проекте мультиязычного сайта с российскими товарами

Минпромторг рассказал о проекте мультиязычного сайта с российскими товарами - РИА Новости, 27.02.2025

Минпромторг рассказал о проекте мультиязычного сайта с российскими товарами

Продвижение российских товаров за рубежом в рамках программы "Сделано в России" предполагает целый комплекс мероприятий, в том числе создание первого... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:40:00+03:00

2025-02-27T16:40:00+03:00

2025-02-27T16:40:00+03:00

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

вероника никишина

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Продвижение российских товаров за рубежом в рамках программы "Сделано в России" предполагает целый комплекс мероприятий, в том числе создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции, рассказал замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" - она расширена и продлена до 2030 года. "Программа "Сделано в России" предполагает целый комплекс мероприятий, направленный на продвижение на внешних рынках российской продукции под единым зонтичным брендом. Здесь речь идет о проведении международных деловых миссий, организации международных ярмарок под этим брендом, создании первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции, где иностранный покупатель может ознакомиться со всем ассортиментом российской экспортно ориентированной продукции и многое другое", - сказал Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой. В Минпромторге РФ отметили, что важной задачей программы является формирование устойчивых партнерских связей с заинтересованными странами и создание необходимой инфраструктуры. С 2019 года более 5 тысяч компаний представили свою продукцию под брендом "Сделано в России" зарубежным партнерам на выставках по всему миру. "Теперь программа выходит на новый уровень взаимодействия с партнерами. Теперь еще больше наших зарубежных потребителей убедятся - российскому можно доверять, это всегда про стабильное качество и уникальность. "Сделано в России" - это лучшие товары и услуги", - подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, чьи слова приводится в сообщении Минпромторга РФ.

https://ria.ru/20250227/mishustin-2001966704.html

https://ria.ru/20250221/festival-yarmarka-2000848610.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, вероника никишина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)