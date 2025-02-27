Минпромторг рассказал о проекте мультиязычного сайта с российскими товарами
Чекушов: продвижение товаров из РФ за рубежом предполагает комплекс мероприятий
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра (РЭЦ)
Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Продвижение российских товаров за рубежом в рамках программы "Сделано в России" предполагает целый комплекс мероприятий, в том числе создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции, рассказал замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" - она расширена и продлена до 2030 года.
"Программа "Сделано в России" предполагает целый комплекс мероприятий, направленный на продвижение на внешних рынках российской продукции под единым зонтичным брендом. Здесь речь идет о проведении международных деловых миссий, организации международных ярмарок под этим брендом, создании первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции, где иностранный покупатель может ознакомиться со всем ассортиментом российской экспортно ориентированной продукции и многое другое", - сказал Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой.
В Минпромторге РФ отметили, что важной задачей программы является формирование устойчивых партнерских связей с заинтересованными странами и создание необходимой инфраструктуры. С 2019 года более 5 тысяч компаний представили свою продукцию под брендом "Сделано в России" зарубежным партнерам на выставках по всему миру.
"Теперь программа выходит на новый уровень взаимодействия с партнерами. Теперь еще больше наших зарубежных потребителей убедятся - российскому можно доверять, это всегда про стабильное качество и уникальность. "Сделано в России" - это лучшие товары и услуги", - подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, чьи слова приводится в сообщении Минпромторга РФ.
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