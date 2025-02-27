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Минпромторг рассказал о проекте мультиязычного сайта с российскими товарами - РИА Новости, 27.02.2025
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16:40 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/minpromtorg-2001992420.html
Минпромторг рассказал о проекте мультиязычного сайта с российскими товарами
Минпромторг рассказал о проекте мультиязычного сайта с российскими товарами - РИА Новости, 27.02.2025
Минпромторг рассказал о проекте мультиязычного сайта с российскими товарами
Продвижение российских товаров за рубежом в рамках программы "Сделано в России" предполагает целый комплекс мероприятий, в том числе создание первого... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:40:00+03:00
2025-02-27T16:40:00+03:00
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
вероника никишина
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Продвижение российских товаров за рубежом в рамках программы "Сделано в России" предполагает целый комплекс мероприятий, в том числе создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции, рассказал замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" - она расширена и продлена до 2030 года. "Программа "Сделано в России" предполагает целый комплекс мероприятий, направленный на продвижение на внешних рынках российской продукции под единым зонтичным брендом. Здесь речь идет о проведении международных деловых миссий, организации международных ярмарок под этим брендом, создании первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции, где иностранный покупатель может ознакомиться со всем ассортиментом российской экспортно ориентированной продукции и многое другое", - сказал Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой. В Минпромторге РФ отметили, что важной задачей программы является формирование устойчивых партнерских связей с заинтересованными странами и создание необходимой инфраструктуры. С 2019 года более 5 тысяч компаний представили свою продукцию под брендом "Сделано в России" зарубежным партнерам на выставках по всему миру. "Теперь программа выходит на новый уровень взаимодействия с партнерами. Теперь еще больше наших зарубежных потребителей убедятся - российскому можно доверять, это всегда про стабильное качество и уникальность. "Сделано в России" - это лучшие товары и услуги", - подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, чьи слова приводится в сообщении Минпромторга РФ.
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, вероника никишина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Вероника Никишина, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг рассказал о проекте мультиязычного сайта с российскими товарами

Чекушов: продвижение товаров из РФ за рубежом предполагает комплекс мероприятий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра (РЭЦ)
Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Продвижение российских товаров за рубежом в рамках программы "Сделано в России" предполагает целый комплекс мероприятий, в том числе создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции, рассказал замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" - она расширена и продлена до 2030 года.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Правительство утвердило программу продвижения продукции "Сделано в России"
Вчера, 15:23
"Программа "Сделано в России" предполагает целый комплекс мероприятий, направленный на продвижение на внешних рынках российской продукции под единым зонтичным брендом. Здесь речь идет о проведении международных деловых миссий, организации международных ярмарок под этим брендом, создании первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции, где иностранный покупатель может ознакомиться со всем ассортиментом российской экспортно ориентированной продукции и многое другое", - сказал Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой.
В Минпромторге РФ отметили, что важной задачей программы является формирование устойчивых партнерских связей с заинтересованными странами и создание необходимой инфраструктуры. С 2019 года более 5 тысяч компаний представили свою продукцию под брендом "Сделано в России" зарубежным партнерам на выставках по всему миру.
"Теперь программа выходит на новый уровень взаимодействия с партнерами. Теперь еще больше наших зарубежных потребителей убедятся - российскому можно доверять, это всегда про стабильное качество и уникальность. "Сделано в России" - это лучшие товары и услуги", - подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, чьи слова приводится в сообщении Минпромторга РФ.
Несколько десятков компаний РФ представляют свою продукцию на фестивале-ярмарке в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Ярмарка "Сделано в России" открылась в Абу-Даби
21 февраля, 16:47
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинВероника НикишинаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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