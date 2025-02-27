https://ria.ru/20250227/minoborony-2001926374.html

Во Франции оценили возможность создания ядерного зонтика над ЕС

Во Франции оценили возможность создания ядерного зонтика над ЕС - РИА Новости, 27.02.2025

Во Франции оценили возможность создания ядерного зонтика над ЕС

Критические интересы Франции могут не ограничиваться ее собственной территорией, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню на вопрос о... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:10:00+03:00

2025-02-27T13:10:00+03:00

2025-02-27T13:13:00+03:00

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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Критические интересы Франции могут не ограничиваться ее собственной территорией, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню на вопрос о возможности создания общего "ядерного зонтика" ЕС с использованием французского ядерного оружия. "Ядерное оружие останется французским, и вопрос о его производстве, контроле и в особенности применении зависит только от французского главы государства. Но оно служит для того, чтобы защитить Францию и ее критические интересы, а каковы они? Со времен Шарля де Голля все президенты говорили, что наши критические интересы имеют европейский масштаб. А генерал де Голль был еще точнее: он написал, что они будут затронуты, если Западная Германия и Бенилюкс будут атакованы. Так что ядерное оружие - французское, но ограничиваются ли критические интересы Франции ее границами? Множество французских президентов уже ответили на этот вопрос", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo. Ранее британская газета Daily Telegraph сообщила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. По словам неназванного французского чиновника, подобный шаг "пошлет сигнал" России, а дипломаты в Берлине предполагают, что это вынудит Британию последовать примеру Франции. Издание отмечает, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20241014/karaganov-1977877690.html

https://ria.ru/20250225/frantsija-2001464069.html

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в мире, франция, россия, германия, себастьян лекорню, шарль де голль, нато, евросоюз