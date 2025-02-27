Рейтинг@Mail.ru
Во Франции оценили возможность создания ядерного зонтика над ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 27.02.2025 (обновлено: 13:13 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/minoborony-2001926374.html
Во Франции оценили возможность создания ядерного зонтика над ЕС
Во Франции оценили возможность создания ядерного зонтика над ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
Во Франции оценили возможность создания ядерного зонтика над ЕС
Критические интересы Франции могут не ограничиваться ее собственной территорией, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню на вопрос о... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:10:00+03:00
2025-02-27T13:13:00+03:00
в мире
франция
россия
германия
себастьян лекорню
шарль де голль
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Критические интересы Франции могут не ограничиваться ее собственной территорией, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню на вопрос о возможности создания общего "ядерного зонтика" ЕС с использованием французского ядерного оружия. "Ядерное оружие останется французским, и вопрос о его производстве, контроле и в особенности применении зависит только от французского главы государства. Но оно служит для того, чтобы защитить Францию и ее критические интересы, а каковы они? Со времен Шарля де Голля все президенты говорили, что наши критические интересы имеют европейский масштаб. А генерал де Голль был еще точнее: он написал, что они будут затронуты, если Западная Германия и Бенилюкс будут атакованы. Так что ядерное оружие - французское, но ограничиваются ли критические интересы Франции ее границами? Множество французских президентов уже ответили на этот вопрос", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo. Ранее британская газета Daily Telegraph сообщила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. По словам неназванного французского чиновника, подобный шаг "пошлет сигнал" России, а дипломаты в Берлине предполагают, что это вынудит Британию последовать примеру Франции. Издание отмечает, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241014/karaganov-1977877690.html
https://ria.ru/20250225/frantsija-2001464069.html
франция
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, германия, себастьян лекорню, шарль де голль, нато, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Германия, Себастьян Лекорню, Шарль де Голль, НАТО, Евросоюз
Во Франции оценили возможность создания ядерного зонтика над ЕС

Лекорню: критические интересы Франции могут не ограничиваться ее территорией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Критические интересы Франции могут не ограничиваться ее собственной территорией, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню на вопрос о возможности создания общего "ядерного зонтика" ЕС с использованием французского ядерного оружия.
"Ядерное оружие останется французским, и вопрос о его производстве, контроле и в особенности применении зависит только от французского главы государства. Но оно служит для того, чтобы защитить Францию и ее критические интересы, а каковы они? Со времен Шарля де Голля все президенты говорили, что наши критические интересы имеют европейский масштаб. А генерал де Голль был еще точнее: он написал, что они будут затронуты, если Западная Германия и Бенилюкс будут атакованы. Так что ядерное оружие - французское, но ограничиваются ли критические интересы Франции ее границами? Множество французских президентов уже ответили на этот вопрос", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo.
Политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Караганов призвал остановить Европу, пока та не начала третью мировую войну
14 октября 2024, 05:30
Ранее британская газета Daily Telegraph сообщила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона.
По словам неназванного французского чиновника, подобный шаг "пошлет сигнал" России, а дипломаты в Берлине предполагают, что это вынудит Британию последовать примеру Франции.
Издание отмечает, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Французские истребители Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
СМИ: Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием
25 февраля, 11:41
 
В миреФранцияРоссияГерманияСебастьян ЛекорнюШарль де ГолльНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала