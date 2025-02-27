Рейтинг@Mail.ru
Министр экономики Испании призвал ЕС укреплять обороноспособность - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ministr-2001907084.html
Министр экономики Испании призвал ЕС укреплять обороноспособность
Министр экономики Испании призвал ЕС укреплять обороноспособность - РИА Новости, 27.02.2025
Министр экономики Испании призвал ЕС укреплять обороноспособность
Евросоюз должен укреплять свою обороноспособность за счет увеличения национальных расходов и разработки общей стратегии, заявил министр экономики Испании Карлос РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:03:00+03:00
2025-02-27T12:03:00+03:00
испания
европа
севилья
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз должен укреплять свою обороноспособность за счет увеличения национальных расходов и разработки общей стратегии, заявил министр экономики Испании Карлос Куэрпо. "Европа должна укреплять свой оборонный потенциал и промышленность с помощью двухстороннего подхода: увеличения национальных расходов и создания общей стратегии ЕС. Оборона - это общественное благо, от которого выигрывают все страны ЕС", - написал он на своей странице в соцсети X. Министр также призвал Европу действовать "с осторожностью" на фоне новых протекционистских угроз и сосредоточиться на переговорах, чтобы избежать торговой войны, сохранив тесные трансатлантические связи. При этом он подчеркнул, что ЕС будет готов ответить в случае введения необоснованных пошлин. Кроме того, Куэрпо обратил внимание на необходимость новых мер поддержки развивающихся стран, поскольку многие из них находятся на грани долгового кризиса. Министр выразил уверенность, что предстоящая Международная конференция по финансированию развития в Севилье принесет конкретные результаты.
https://ria.ru/20241112/es-1983208744.html
испания
европа
севилья
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
испания, европа, севилья, евросоюз, в мире
Испания, Европа, Севилья, Евросоюз, В мире
Министр экономики Испании призвал ЕС укреплять обороноспособность

Министр экономики Испании Куэрпо: ЕС должен укреплять свою обороноспособность

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз должен укреплять свою обороноспособность за счет увеличения национальных расходов и разработки общей стратегии, заявил министр экономики Испании Карлос Куэрпо.
"Европа должна укреплять свой оборонный потенциал и промышленность с помощью двухстороннего подхода: увеличения национальных расходов и создания общей стратегии ЕС. Оборона - это общественное благо, от которого выигрывают все страны ЕС", - написал он на своей странице в соцсети X.
Министр также призвал Европу действовать "с осторожностью" на фоне новых протекционистских угроз и сосредоточиться на переговорах, чтобы избежать торговой войны, сохранив тесные трансатлантические связи. При этом он подчеркнул, что ЕС будет готов ответить в случае введения необоснованных пошлин.
Кроме того, Куэрпо обратил внимание на необходимость новых мер поддержки развивающихся стран, поскольку многие из них находятся на грани долгового кризиса. Министр выразил уверенность, что предстоящая Международная конференция по финансированию развития в Севилье принесет конкретные результаты.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
СМИ: ЕС готовится высвободить миллиарды евро из бюджета на военные расходы
12 ноября 2024, 04:19
 
ИспанияЕвропаСевильяЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала