https://ria.ru/20250227/ministr-2001907084.html

Министр экономики Испании призвал ЕС укреплять обороноспособность

Министр экономики Испании призвал ЕС укреплять обороноспособность - РИА Новости, 27.02.2025

Министр экономики Испании призвал ЕС укреплять обороноспособность

Евросоюз должен укреплять свою обороноспособность за счет увеличения национальных расходов и разработки общей стратегии, заявил министр экономики Испании Карлос РИА Новости, 27.02.2025

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МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз должен укреплять свою обороноспособность за счет увеличения национальных расходов и разработки общей стратегии, заявил министр экономики Испании Карлос Куэрпо. "Европа должна укреплять свой оборонный потенциал и промышленность с помощью двухстороннего подхода: увеличения национальных расходов и создания общей стратегии ЕС. Оборона - это общественное благо, от которого выигрывают все страны ЕС", - написал он на своей странице в соцсети X. Министр также призвал Европу действовать "с осторожностью" на фоне новых протекционистских угроз и сосредоточиться на переговорах, чтобы избежать торговой войны, сохранив тесные трансатлантические связи. При этом он подчеркнул, что ЕС будет готов ответить в случае введения необоснованных пошлин. Кроме того, Куэрпо обратил внимание на необходимость новых мер поддержки развивающихся стран, поскольку многие из них находятся на грани долгового кризиса. Министр выразил уверенность, что предстоящая Международная конференция по финансированию развития в Севилье принесет конкретные результаты.

https://ria.ru/20241112/es-1983208744.html

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испания, европа, севилья, евросоюз, в мире