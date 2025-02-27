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В Томской области после рейда у мигрантов выявили более ста нарушений - РИА Новости, 27.02.2025
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17:04 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/migrant-2002000878.html
В Томской области после рейда у мигрантов выявили более ста нарушений
В Томской области после рейда у мигрантов выявили более ста нарушений - РИА Новости, 27.02.2025
В Томской области после рейда у мигрантов выявили более ста нарушений
Полицейские выявили 111 нарушений миграционного законодательства за несколько дней рейдов в Томской области, сообщается на сайте МВД РФ РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:04:00+03:00
2025-02-27T17:04:00+03:00
россия
томская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полицейские выявили 111 нарушений миграционного законодательства за несколько дней рейдов в Томской области, сообщается на сайте МВД РФ В Томской области подведены итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант", которое полицейские проводили с 11 по 14 февраля во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России и Росгвардии. "В результате рейдов по местам пребывания и проживания иностранных граждан, а также по различным предприятиям стражи правопорядка выявили 111 нарушений миграционного законодательства, в том числе предусмотренных ч. 1 и ч. 1.1 ст. 18.8, ч. 4 ст. 18.9, ч. 1 ст. 18.11 и ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы", - говорится в сообщении. Кроме того, двое иностранцев фиктивно встали на учёт по месту пребывания, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250227/novgorod-2001921950.html
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россия, томская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Томская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Томской области после рейда у мигрантов выявили более ста нарушений

В Томской области после рейдов у мигрантов выявили 111 нарушений

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПроверка документов иностранных рабочих
Проверка документов иностранных рабочих - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полицейские выявили 111 нарушений миграционного законодательства за несколько дней рейдов в Томской области, сообщается на сайте МВД РФ
В Томской области подведены итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант", которое полицейские проводили с 11 по 14 февраля во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России и Росгвардии.
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"В результате рейдов по местам пребывания и проживания иностранных граждан, а также по различным предприятиям стражи правопорядка выявили 111 нарушений миграционного законодательства, в том числе предусмотренных ч. 1 и ч. 1.1 ст. 18.8, ч. 4 ст. 18.9, ч. 1 ст. 18.11 и ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы", - говорится в сообщении.
Кроме того, двое иностранцев фиктивно встали на учёт по месту пребывания, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, заключили в ведомстве.
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