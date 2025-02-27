Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал возможное вступление Украины в НАТО неконтролируемой эскалацией - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/mid-2001962860.html
МИД назвал возможное вступление Украины в НАТО неконтролируемой эскалацией
МИД назвал возможное вступление Украины в НАТО неконтролируемой эскалацией - РИА Новости, 27.02.2025
МИД назвал возможное вступление Украины в НАТО неконтролируемой эскалацией
Возможное членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта с тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, заявила... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:14:00+03:00
2025-02-27T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
нато
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Возможное членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта с тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украину не возьмут в НАТО, ему придется строить свое "НАТО на Украине". "Членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта с тяжелыми последствиями для глобальной безопасности" - сказала Захарова. Захарова подчеркнула, что действительно справедливое и устойчивое решение конфликта на Украине невозможно без полного и необратимого искоренения его первопричин.
https://ria.ru/20250227/nato-2001893784.html
https://ria.ru/20250227/mirotvortsy-2001786847.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d17904de6f668c1cb5910ae1cf7d9c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, мария захарова, нато, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, НАТО, Владимир Зеленский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал возможное вступление Украины в НАТО неконтролируемой эскалацией

Захарова: вступление Украины в НАТО привело бы к неконтролируемой эскалации

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Возможное членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта с тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украину не возьмут в НАТО, ему придется строить свое "НАТО на Украине".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Экс-депутат Рады назвал заявление Трампа о НАТО сигналом Зеленскому
Вчера, 11:05
"Членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта с тяжелыми последствиями для глобальной безопасности" - сказала Захарова.
Захарова подчеркнула, что действительно справедливое и устойчивое решение конфликта на Украине невозможно без полного и необратимого искоренения его первопричин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Лавров вернул миротворцев с Украины — к реальности
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМария ЗахароваНАТОВладимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала