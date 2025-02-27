https://ria.ru/20250227/mid-2001962860.html
МИД назвал возможное вступление Украины в НАТО неконтролируемой эскалацией
МИД назвал возможное вступление Украины в НАТО неконтролируемой эскалацией - РИА Новости, 27.02.2025
МИД назвал возможное вступление Украины в НАТО неконтролируемой эскалацией
Возможное членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта с тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, заявила... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:14:00+03:00
2025-02-27T15:14:00+03:00
2025-02-27T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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нато
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Возможное членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта с тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украину не возьмут в НАТО, ему придется строить свое "НАТО на Украине". "Членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта с тяжелыми последствиями для глобальной безопасности" - сказала Захарова. Захарова подчеркнула, что действительно справедливое и устойчивое решение конфликта на Украине невозможно без полного и необратимого искоренения его первопричин.
https://ria.ru/20250227/nato-2001893784.html
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в мире, украина, россия, мария захарова, нато, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, НАТО, Владимир Зеленский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал возможное вступление Украины в НАТО неконтролируемой эскалацией
Захарова: вступление Украины в НАТО привело бы к неконтролируемой эскалации