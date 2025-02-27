https://ria.ru/20250227/mid-2001962860.html

МИД назвал возможное вступление Украины в НАТО неконтролируемой эскалацией

МИД назвал возможное вступление Украины в НАТО неконтролируемой эскалацией - РИА Новости, 27.02.2025

МИД назвал возможное вступление Украины в НАТО неконтролируемой эскалацией

Возможное членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта с тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, заявила... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:14:00+03:00

2025-02-27T15:14:00+03:00

2025-02-27T15:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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мария захарова

нато

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Возможное членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта с тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украину не возьмут в НАТО, ему придется строить свое "НАТО на Украине". "Членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта с тяжелыми последствиями для глобальной безопасности" - сказала Захарова. Захарова подчеркнула, что действительно справедливое и устойчивое решение конфликта на Украине невозможно без полного и необратимого искоренения его первопричин.

https://ria.ru/20250227/nato-2001893784.html

https://ria.ru/20250227/mirotvortsy-2001786847.html

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в мире, украина, россия, мария захарова, нато, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)