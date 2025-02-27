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Мэр Владикавказа оплатил штраф за езду без ремня безопасности

Мэр Владикавказа оплатил штраф за езду без ремня безопасности - РИА Новости, 27.02.2025

Мэр Владикавказа оплатил штраф за езду без ремня безопасности

Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сообщил об оплате штрафа за езду без ремня безопасности. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:57:00+03:00

2025-02-27T17:57:00+03:00

2025-02-27T17:57:00+03:00

владикавказ

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 27 фев - РИА Новости. Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сообщил об оплате штрафа за езду без ремня безопасности. В среду утром он лично инспектировал уборку городских улиц от снега, выкладывая видеоролики и замечания в своем Telegram-канале. Вечером того же дня МВД по Северной Осетии, выявив в соцсетях публикации о том, что должностное лицо города Владикавказа за рулем автомобиля инспектирует состояние дорог будучи не пристегнутым ремнем безопасности, заявило, что привлекло его к ответственности. В министерстве пояснили, что в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, что влечет наложение административного штрафа. "Добрый день, дорогие горожане. Действительно нарушил правила. Дело в том, что с 7 часов занимался инспектированием наших коммунальных служб и не был пристегнут ремнем безопасности… штраф уже оплачен, так что всё хорошо", – заявил Мильдзихов на видео в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250122/menjajlo-1995049761.html

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владикавказ, происшествия