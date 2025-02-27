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Мэр Владикавказа оплатил штраф за езду без ремня безопасности - РИА Новости, 27.02.2025
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17:57 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/mer-2002013666.html
Мэр Владикавказа оплатил штраф за езду без ремня безопасности
Мэр Владикавказа оплатил штраф за езду без ремня безопасности - РИА Новости, 27.02.2025
Мэр Владикавказа оплатил штраф за езду без ремня безопасности
Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сообщил об оплате штрафа за езду без ремня безопасности. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:57:00+03:00
2025-02-27T17:57:00+03:00
владикавказ
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 27 фев - РИА Новости. Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сообщил об оплате штрафа за езду без ремня безопасности. В среду утром он лично инспектировал уборку городских улиц от снега, выкладывая видеоролики и замечания в своем Telegram-канале. Вечером того же дня МВД по Северной Осетии, выявив в соцсетях публикации о том, что должностное лицо города Владикавказа за рулем автомобиля инспектирует состояние дорог будучи не пристегнутым ремнем безопасности, заявило, что привлекло его к ответственности. В министерстве пояснили, что в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, что влечет наложение административного штрафа. "Добрый день, дорогие горожане. Действительно нарушил правила. Дело в том, что с 7 часов занимался инспектированием наших коммунальных служб и не был пристегнут ремнем безопасности… штраф уже оплачен, так что всё хорошо", – заявил Мильдзихов на видео в своем Telegram-канале.
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владикавказ, происшествия
Владикавказ, Происшествия
Мэр Владикавказа оплатил штраф за езду без ремня безопасности

Мэр Владикавказа Мильдзихов оплатил штраф за езду без ремня безопасности

© Фото : Официальный портал Республики Северная Осетия-АланияВячеслав Мильдзихов (справа)
Вячеслав Мильдзихов (справа) - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Официальный портал Республики Северная Осетия-Алания
Вячеслав Мильдзихов (справа). Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 27 фев - РИА Новости. Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сообщил об оплате штрафа за езду без ремня безопасности.
В среду утром он лично инспектировал уборку городских улиц от снега, выкладывая видеоролики и замечания в своем Telegram-канале. Вечером того же дня МВД по Северной Осетии, выявив в соцсетях публикации о том, что должностное лицо города Владикавказа за рулем автомобиля инспектирует состояние дорог будучи не пристегнутым ремнем безопасности, заявило, что привлекло его к ответственности. В министерстве пояснили, что в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, что влечет наложение административного штрафа.
"Добрый день, дорогие горожане. Действительно нарушил правила. Дело в том, что с 7 часов занимался инспектированием наших коммунальных служб и не был пристегнут ремнем безопасности… штраф уже оплачен, так что всё хорошо", – заявил Мильдзихов на видео в своем Telegram-канале.
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