https://ria.ru/20250227/mchs-2001987209.html

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.02.2025

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:25:00+03:00

2025-02-27T16:25:00+03:00

2025-02-27T16:26:00+03:00

белгородская область

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986008786_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_5712218f5d5e2a70061349f0d8e72408.jpg

БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по Белгородской области в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)