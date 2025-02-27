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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.02.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:25:00+03:00
2025-02-27T16:25:00+03:00
2025-02-27T16:26:00+03:00
белгородская область
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по Белгородской области в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка.
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА