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Маск надавил на FAA из-за контракта на 2,4 миллиарда, пишет WP

Маск надавил на FAA из-за контракта на 2,4 миллиарда, пишет WP - РИА Новости, 27.02.2025

Маск надавил на FAA из-за контракта на 2,4 миллиарда, пишет WP

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск и его команда оказывают давление на Федеральное управление... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:15:00+03:00

2025-02-27T12:15:00+03:00

2025-02-27T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск и его команда оказывают давление на Федеральное управление гражданской авиации (FAA), чтобы передать компании Starlink контракт на модернизацию авиационной связи, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рассматривает возможность отмены контракта на 2,4 миллиарда долларов, заключенного для модернизации ключевой системы связи авиадиспетчеров, и передачи этих работ компании Starlink Илона Маска", — передает издание со ссылкой на источники. Как уточняет газета, контракт был заключен в 2023 году с крупнейшим телекоммуникационным оператором США Verizon сроком на 15 лет. Его целью было обновление системы связи между диспетчерскими пунктами, обеспечивающей контроль за воздушным движением. Однако теперь администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передачи проекта Starlink без проведения нового тендера. По информации Washington Post, команда сотрудников SpaceX, материнской компании Starlink, в последние дни работает внутри FAA, получив от администрации Трампа задачу модернизировать устаревшие технологии агентства. Источники издания сообщают, что несколько высокопоставленных чиновников FAA отказались подписывать документы, санкционирующие смену подрядчика, после чего группа Маска обратилась за поддержкой к назначенному Трампом главе FAA Крису Рошело и министру транспорта Шону Даффи. Сам Маск ранее публично критиковал Verizon, заявляя, что "система Verizon не работает и подвергает авиапассажиров серьезному риску", пишет The Washington Post. Эксперты, опрошенные газетой, предупреждают о рисках конфликта интересов. Директор центра этики Университета Санта-Клары Джон П. Пелиссеро отметил, что "из-за тесной связи Маска с Трампом его компания получает преимущество в получении госконтрактов".

https://ria.ru/20250220/gosduma-2000488324.html

https://ria.ru/20250204/minfin-1997247557.html

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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, faa, spacex