https://ria.ru/20250227/marsel-2002051817.html

Генконсульство России подаст иск против напавших на консульство в Марселе

Генконсульство России подаст иск против напавших на консульство в Марселе - РИА Новости, 27.02.2025

Генконсульство России подаст иск против напавших на консульство в Марселе

Генконсульство РФ подаст в административный суд Марселя иск против двух напавших на консульство французов, сообщил РИА Новости генеральный консул России в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:49:00+03:00

2025-02-27T19:49:00+03:00

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взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ подаст в административный суд Марселя иск против двух напавших на консульство французов, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский. "Мы подадим гражданский иск в административный суд Марселя на почве нанесения материального и морального ущерба и запугивания. Будем формулировать и подавать такой иск", - сказал он. "Мы понесли ущерб, у нас должен был быть прием, его пришлось отменить. Это упущенная выгода. Также это нервная встряска. Люди были напуганы, в консульстве есть дети", - сказал дипломат. По его словам, о намерении подать иск он уже сообщил суду, который назначил его рассмотрение на 23 января 2026 года. Ранее уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ французов к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом.

https://ria.ru/20250227/marsel-2002039978.html

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в мире, россия, марсель, взрыв на территории российского генконсульства в марселе