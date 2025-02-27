https://ria.ru/20250227/marsel-2002050294.html
Генконсульство России не согласно с приговором суда Марселя
Генконсульство России не согласно с приговором суда Марселя - РИА Новости, 27.02.2025
Генконсульство России не согласно с приговором суда Марселя
Генконсульство РФ абсолютно не согласно с приговором суда Марселя в отношении напавших на консульство французов, сообщил РИА Новости генеральный консул России в РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:43:00+03:00
2025-02-27T19:43:00+03:00
2025-02-27T19:43:00+03:00
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марсель
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
в мире
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ абсолютно не согласно с приговором суда Марселя в отношении напавших на консульство французов, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский. "Мы абсолютно не согласны с этим решением. Мы рассматриваем это именно как террористический акт. Мы однозначно не удовлетворены и возмущены слишком мягким решением суда", - сказал консул. Ранее уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ французов к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом.
https://ria.ru/20250227/marsel-2002039978.html
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россия, марсель, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире
Россия, Марсель, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , В мире
Генконсульство России не согласно с приговором суда Марселя
Генконсул Оранский: РФ не согласна с приговором суда Марселя