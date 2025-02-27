https://ria.ru/20250227/marsel-2002050294.html

Генконсульство России не согласно с приговором суда Марселя

Генконсульство России не согласно с приговором суда Марселя - РИА Новости, 27.02.2025

Генконсульство России не согласно с приговором суда Марселя

Генконсульство РФ абсолютно не согласно с приговором суда Марселя в отношении напавших на консульство французов, сообщил РИА Новости генеральный консул России в РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:43:00+03:00

2025-02-27T19:43:00+03:00

2025-02-27T19:43:00+03:00

россия

марсель

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

в мире

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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ абсолютно не согласно с приговором суда Марселя в отношении напавших на консульство французов, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский. "Мы абсолютно не согласны с этим решением. Мы рассматриваем это именно как террористический акт. Мы однозначно не удовлетворены и возмущены слишком мягким решением суда", - сказал консул. Ранее уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ французов к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом.

https://ria.ru/20250227/marsel-2002039978.html

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2025

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