https://ria.ru/20250227/marsel-2002047554.html

Напавших на генконсульство России в Марселе осудили на восемь месяцев

Напавших на генконсульство России в Марселе осудили на восемь месяцев - РИА Новости, 27.02.2025

Напавших на генконсульство России в Марселе осудили на восемь месяцев

Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:30:00+03:00

2025-02-27T19:30:00+03:00

2025-02-27T19:31:00+03:00

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

россия

марсель

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001534868_0:3:848:480_1920x0_80_0_0_3ca1e2efc54ff6f6996682b6a843f144.jpg

ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, передает корреспондент РИА Новости. "Суд постановил установить меру пресечения обвиняемым по данному делу в виде 8 месяцев лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, а также запрету иметь и носить оружие в течение 5 лет", - заявил судья.

https://ria.ru/20250227/marsel-2002039978.html

россия

марсель

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв на территории российского генконсульства в марселе , россия, марсель, франция