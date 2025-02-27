https://ria.ru/20250227/marsel-2002047554.html
Напавших на генконсульство России в Марселе осудили на восемь месяцев
Напавших на генконсульство России в Марселе осудили на восемь месяцев - РИА Новости, 27.02.2025
Напавших на генконсульство России в Марселе осудили на восемь месяцев
Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:30:00+03:00
2025-02-27T19:30:00+03:00
2025-02-27T19:31:00+03:00
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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марсель
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, передает корреспондент РИА Новости. "Суд постановил установить меру пресечения обвиняемым по данному делу в виде 8 месяцев лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, а также запрету иметь и носить оружие в течение 5 лет", - заявил судья.
https://ria.ru/20250227/marsel-2002039978.html
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взрыв на территории российского генконсульства в марселе , россия, марсель, франция
Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , Россия, Марсель, Франция
Напавших на генконсульство России в Марселе осудили на восемь месяцев
Суд Марселя приговорил напавших на генконсульство России к восьми месяцам тюрьмы