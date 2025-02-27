https://ria.ru/20250227/marsel-2002039978.html

Россию возмутил мягкий приговор напавшим на консульство в Марселе

Россию возмутил мягкий приговор напавшим на консульство в Марселе - РИА Новости, 27.02.2025

Россию возмутил мягкий приговор напавшим на консульство в Марселе

Москву возмутил непропорционально мягкий приговор гражданам Франции, напавшим на генконсульство России в Марселе, сообщил РИА Новости генеральный консул... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:57:00+03:00

2025-02-27T18:57:00+03:00

2025-02-27T20:07:00+03:00

в мире

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взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ПАРИЖ, 27 фев — РИА Новости. Москву возмутил непропорционально мягкий приговор гражданам Франции, напавшим на генконсульство России в Марселе, сообщил РИА Новости генеральный консул Станислав Оранский."Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Это безобразие. Мы возмущены непропорционально мягким запрошенным наказанием", — сказал дипломат.Он подчеркнул, что Россия рассматривает произошедшее как террористический акт, совершенный группой лиц против дипломатического учреждения по предварительному сговору. "Это нападение на консульство с использованием взрывчатых веществ, они к нему готовились. Но все наши доводы прокурор отмел, сказав, что речь ни о каком террористическом акте идти не может и они просто совершили глупость", — указал Оранский.Ранее в четверг обвинение запросило для двух французов, напавших на российскую дипмиссию, год лишения свободы с возможностью отбывать приговор дома с электронным браслетом. В итоге суд приговорил их только к восьми месяцам домашнего ареста.Генконсульство, в свою очередь, намерено подать гражданский иск "на почве нанесения материального и морального ущерба и запугивания". По словам Оранского, суд уже назначил его рассмотрение на 23 января 2026 года.Инцидент произошел в понедельник. Двое мужчин 48 и 59 лет бросили коктейли Молотова в сад российского диппредставительства. Рядом с зданием полиция обнаружила угнанный автомобиль.Сотрудники генконсульства не пострадали, ущерба дипмиссии не было.Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию ЧП, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.На минувшей неделе СВР сообщала, что киевский режим может попытаться осуществить теракты против российских дипломатических представительств в Европе для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта.

https://ria.ru/20250226/marsel-2001728407.html

https://ria.ru/20250224/ochevidtsy-2001291720.html

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Видео нападения на российское генконсульство в Марселе Видео нападения на российское генконсульство в Марселе, которое произошло в понедельник, оказалось в распоряжении РИА Новости 2025-02-27T18:57 true PT0M30S

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в мире, россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , франция, марсель, москва, киев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мария захарова