https://ria.ru/20250227/marsel-2001982439.html

В Марселе началось слушание по делу о нападении на консульство России

В Марселе началось слушание по делу о нападении на консульство России - РИА Новости, 27.02.2025

В Марселе началось слушание по делу о нападении на консульство России

В уголовном трибунале Марселя началось судебное слушание по делу двух французов, совершивших нападение на генеральное консульство РФ в понедельник. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:10:00+03:00

2025-02-27T16:10:00+03:00

2025-02-27T19:00:00+03:00

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взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. В уголовном трибунале Марселя началось судебное слушание по делу двух французов, совершивших нападение на генеральное консульство РФ в понедельник.Перед судом предстали двое граждан Франции 48 и 59 лет. Во вторник они признали свою вину, объяснив свои действия "контекстом конфликта между Россией и Украиной", сообщили РИА Новости в прокуратуре Марселя. По профессии они физик и химик и работают в Национальном центре научных исследований Франции (CNRS).Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский, один из них женат на украинке.Подсудимых обвиняют по статьям "повреждение или порча чужого имущества способом, опасным для людей", а также "несанкционированное изготовление взрывных или зажигательных устройств или взрывоопасных изделий".Согласно уголовному кодексу Франции, по первой статье наказание может составить лишение свободы сроком до 10 лет и штраф до 150 тысяч евро. По второй - лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 75 тысяч евро.В понедельник в районе 07:30 утра на территорию генерального консульства РФ в Марселе были брошены три пластиковых бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушив нормальный порядок работы консульства. Никто не пострадал. На место происшествия прибыли несколько десятков пожарных, полиция и команда саперов. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский, вечером того же дня полиция на проукраинском митинге задержала двоих подозреваемых. Одного из них удалось опознать благодаря записи с камер видеонаблюдения консульства.В генконсульстве также сообщили РИА Новости, что российская сторона неоднократно направляла французским властям просьбы усилить охрану дипломатических представительств, однако они не были выполнены.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.СК РФ возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство России в Марселе, совершенном с целью осложнения международных отношений.Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.

https://ria.ru/20250226/marsel-2001725140.html

https://ria.ru/20250226/frantsiya-2001609153.html

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в мире, россия, марсель, франция, взрыв на территории российского генконсульства в марселе