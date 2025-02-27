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СМИ раскрыли, что Макрон сказал на экстренной встрече лидеров ЕС о Трампе - РИА Новости, 27.02.2025
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08:34 27.02.2025 (обновлено: 11:18 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/makron-2001859503.html
СМИ раскрыли, что Макрон сказал на экстренной встрече лидеров ЕС о Трампе
СМИ раскрыли, что Макрон сказал на экстренной встрече лидеров ЕС о Трампе - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ раскрыли, что Макрон сказал на экстренной встрече лидеров ЕС о Трампе
Усилия президента Франции Эммануэля Макрона, приложенные им для получения от США гарантий по безопасности для Украины, стали тратой времени, пишет Politico. По... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:34:00+03:00
2025-02-27T11:18:00+03:00
в мире
украина
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Усилия президента Франции Эммануэля Макрона, приложенные им для получения от США гарантий по безопасности для Украины, стали тратой времени, пишет Politico. По данным издания, глава Пятой республики проинформировал о переговорах c главой Белого дома Дональдом Трампом европейских лидеров во время экстренно созванной получасовой видеоконференции. "[Макрон] сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно помощи. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется", — сказал неназванный дипломат изданию. По словам высокопоставленного европейского чиновника, визит президента Франции в США был пустой тратой времени. Второй дипломат счел, что Европа сейчас довольно одинока касательно гарантий для Украины. В статье отмечается, что в условиях неразберихи по поводу того, что Вашингтон будет делать на Украине, европейские лидеры пытаются выработать общую линию поведения. Макрон в понедельник встретился с Трампом в Белом доме. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад планирует через этот шаг восстановить боеспособность Украины. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией республики.
https://ria.ru/20250227/tsakhkna-2001875684.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, франция, сша
В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Франция, США
СМИ раскрыли, что Макрон сказал на экстренной встрече лидеров ЕС о Трампе

Politico: усилия Макрона по гарантиям США для Украины стали тратой времени

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Усилия президента Франции Эммануэля Макрона, приложенные им для получения от США гарантий по безопасности для Украины, стали тратой времени, пишет Politico.

По данным издания, глава Пятой республики проинформировал о переговорах c главой Белого дома Дональдом Трампом европейских лидеров во время экстренно созванной получасовой видеоконференции.
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"[Макрон] сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно помощи. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется", — сказал неназванный дипломат изданию.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, визит президента Франции в США был пустой тратой времени. Второй дипломат счел, что Европа сейчас довольно одинока касательно гарантий для Украины.

В статье отмечается, что в условиях неразберихи по поводу того, что Вашингтон будет делать на Украине, европейские лидеры пытаются выработать общую линию поведения.

Макрон в понедельник встретился с Трампом в Белом доме.

Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад планирует через этот шаг восстановить боеспособность Украины. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией республики.
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