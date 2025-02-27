СМИ раскрыли, что Макрон сказал на экстренной встрече лидеров ЕС о Трампе
Politico: усилия Макрона по гарантиям США для Украины стали тратой времени
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Усилия президента Франции Эммануэля Макрона, приложенные им для получения от США гарантий по безопасности для Украины, стали тратой времени, пишет Politico.
По данным издания, глава Пятой республики проинформировал о переговорах c главой Белого дома Дональдом Трампом европейских лидеров во время экстренно созванной получасовой видеоконференции.
По данным издания, глава Пятой республики проинформировал о переговорах c главой Белого дома Дональдом Трампом европейских лидеров во время экстренно созванной получасовой видеоконференции.
"[Макрон] сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно помощи. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется", — сказал неназванный дипломат изданию.
По словам высокопоставленного европейского чиновника, визит президента Франции в США был пустой тратой времени. Второй дипломат счел, что Европа сейчас довольно одинока касательно гарантий для Украины.
В статье отмечается, что в условиях неразберихи по поводу того, что Вашингтон будет делать на Украине, европейские лидеры пытаются выработать общую линию поведения.
Макрон в понедельник встретился с Трампом в Белом доме.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
По словам высокопоставленного европейского чиновника, визит президента Франции в США был пустой тратой времени. Второй дипломат счел, что Европа сейчас довольно одинока касательно гарантий для Украины.
В статье отмечается, что в условиях неразберихи по поводу того, что Вашингтон будет делать на Украине, европейские лидеры пытаются выработать общую линию поведения.
Макрон в понедельник встретился с Трампом в Белом доме.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
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