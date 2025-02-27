https://ria.ru/20250227/makron-2001859503.html

СМИ раскрыли, что Макрон сказал на экстренной встрече лидеров ЕС о Трампе

СМИ раскрыли, что Макрон сказал на экстренной встрече лидеров ЕС о Трампе - РИА Новости, 27.02.2025

СМИ раскрыли, что Макрон сказал на экстренной встрече лидеров ЕС о Трампе

Усилия президента Франции Эммануэля Макрона, приложенные им для получения от США гарантий по безопасности для Украины, стали тратой времени, пишет Politico. По... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:34:00+03:00

2025-02-27T08:34:00+03:00

2025-02-27T11:18:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Усилия президента Франции Эммануэля Макрона, приложенные им для получения от США гарантий по безопасности для Украины, стали тратой времени, пишет Politico. По данным издания, глава Пятой республики проинформировал о переговорах c главой Белого дома Дональдом Трампом европейских лидеров во время экстренно созванной получасовой видеоконференции. "[Макрон] сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно помощи. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется", — сказал неназванный дипломат изданию. По словам высокопоставленного европейского чиновника, визит президента Франции в США был пустой тратой времени. Второй дипломат счел, что Европа сейчас довольно одинока касательно гарантий для Украины. В статье отмечается, что в условиях неразберихи по поводу того, что Вашингтон будет делать на Украине, европейские лидеры пытаются выработать общую линию поведения. Макрон в понедельник встретился с Трампом в Белом доме. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад планирует через этот шаг восстановить боеспособность Украины. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией республики.

https://ria.ru/20250227/tsakhkna-2001875684.html

https://ria.ru/20250224/tramp-2001369561.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, франция, сша