В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа"
В Челябинске задержали директора "Макфы" по закупкам Паршина по делу о взятке
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области
Вывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев — РИА Новости. В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа" Владлена Паршина, сообщил источник РИА Новости.
"Паршин задержан", — сказал собеседник агентства.
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Предварительно, речь идет о взятке, уточнил источник.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая прошлого года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и десять человек, в том числе:
- основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич;
- его отец Валерий Юревич;
- бывший гендиректор "Макфы", экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
Челябинский областной суд 30 июля оставил без изменения это решение, оно вступило в законную силу.
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