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В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа" - РИА Новости, 27.02.2025
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17:29 27.02.2025 (обновлено: 18:16 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/makfa-2002006397.html
В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа"
В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа" - РИА Новости, 27.02.2025
В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа"
В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа" Владлена Паршина, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:29:00+03:00
2025-02-27T18:16:00+03:00
челябинск
происшествия
макфа (макfa)
челябинская область
генеральная прокуратура рф
госдума рф
челябинский областной суд
михаил юревич
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев — РИА Новости. В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа" Владлена Паршина, сообщил источник РИА Новости."Паршин задержан", — сказал собеседник агентства.Предварительно, речь идет о взятке, уточнил источник.Центральный районный суд Челябинска 8 мая прошлого года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и десять человек, в том числе:Челябинский областной суд 30 июля оставил без изменения это решение, оно вступило в законную силу.
https://ria.ru/20250214/makfa-1999326935.html
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челябинск, происшествия, макфа (макfa), челябинская область, генеральная прокуратура рф, госдума рф, челябинский областной суд, михаил юревич, вадим белоусов
Челябинск, Происшествия, Макфа (Макfa), Челябинская область, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Челябинский областной суд, Михаил Юревич, Вадим Белоусов
В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа"

В Челябинске задержали директора "Макфы" по закупкам Паршина по делу о взятке

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Вывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев — РИА Новости. В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа" Владлена Паршина, сообщил источник РИА Новости.
"Паршин задержан", — сказал собеседник агентства.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области. - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Активы группы компаний "Макфа" обратили в доход государства
14 февраля, 11:07
Предварительно, речь идет о взятке, уточнил источник.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая прошлого года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и десять человек, в том числе:
  • основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич;
  • его отец Валерий Юревич;
  • бывший гендиректор "Макфы", экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
Челябинский областной суд 30 июля оставил без изменения это решение, оно вступило в законную силу.
Здание компании АО Макфа в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19 миллиардов рублей
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ЧелябинскПроисшествияМакфа (Макfa)Челябинская областьГенеральная прокуратура РФГосдума РФЧелябинский областной судМихаил ЮревичВадим Белоусов
 
 
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