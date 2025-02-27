https://ria.ru/20250227/makfa-2002006397.html

В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа"

В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа" - РИА Новости, 27.02.2025

В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа"

В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа" Владлена Паршина, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:29:00+03:00

2025-02-27T17:29:00+03:00

2025-02-27T18:16:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев — РИА Новости. В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа" Владлена Паршина, сообщил источник РИА Новости."Паршин задержан", — сказал собеседник агентства.Предварительно, речь идет о взятке, уточнил источник.Центральный районный суд Челябинска 8 мая прошлого года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и десять человек, в том числе:Челябинский областной суд 30 июля оставил без изменения это решение, оно вступило в законную силу.

https://ria.ru/20250214/makfa-1999326935.html

https://ria.ru/20250123/makfa-1995167003.html

челябинск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

челябинск, происшествия, макфа (макfa), челябинская область, генеральная прокуратура рф, госдума рф, челябинский областной суд, михаил юревич, вадим белоусов