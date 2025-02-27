https://ria.ru/20250227/lvova-belova-2001850806.html

В Запорожской области откроют центр помощи детям, сообщила Львова-Белова

В Запорожской области откроют центр помощи детям, сообщила Львова-Белова - РИА Новости, 27.02.2025

В Запорожской области откроют центр помощи детям, сообщила Львова-Белова

Центр психологической помощи детям, затронутым боевыми действиями в приграничье, откроется в Запорожской области, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T05:23:00+03:00

2025-02-27T05:23:00+03:00

2025-02-27T05:23:00+03:00

запорожская область

россия

луганск

мария львова-белова

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Центр психологической помощи детям, затронутым боевыми действиями в приграничье, откроется в Запорожской области, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В ходе интервью детский омбудсмен отметила, что семьи в приграничных и обстреливаемых регионах чаще всего обращаются в ее аппарат по вопросам обеспечения безопасности детей. По ее словам, в этих районах очень много детей с посттравматическим синдромом: они боятся громких звуков, того, что у них не будет воды, еды, света. "Без проработки от этого трудно будет избавиться. Мы этому уделяем особое внимание сейчас и через наши лагеря, и через формирование внутри регионов таких центров, где они могли бы получать эту помощь. Центры мы эти назвали "Пульсар". Сейчас один у нас в Луганске уже работает. И в ближайшее время откроем в Запорожской области еще один подобный", - сказала она. Кроме того, Львова-Белова рассказала, что из приграничных регионов к ней часто обращаются за содействием в оказании помощи детям-инвалидам, по вопросам образования. "Ну и остается актуальной гуманитарная тема. Мы открыли в каждом из наших новых регионов гуманитарные штабы, которые адресно помогают семьям с детьми, особенно там, где есть риск социального сиротства, там, где ситуация острая, критическая", - добавила она.

https://ria.ru/20250227/lvova-belova-2001848664.html

https://ria.ru/20250226/katar-2001616060.html

запорожская область

россия

луганск

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запорожская область, россия, луганск, мария львова-белова