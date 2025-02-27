https://ria.ru/20250227/lvova-belova-2001848664.html

Львова-Белова рассказала о возвращении в Россию детей из стран ЕС

Львова-Белова рассказала о возвращении в Россию детей из стран ЕС - РИА Новости, 27.02.2025

Львова-Белова рассказала о возвращении в Россию детей из стран ЕС

Аппарат детского омбудсмена работает над возвращением в Россию 10 детей, которые находятся в странах Евросоюза, однако есть сложности в связи с международной... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T04:21:00+03:00

2025-02-27T04:21:00+03:00

2025-02-27T04:21:00+03:00

россия

мария львова-белова

евросоюз

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена работает над возвращением в Россию 10 детей, которые находятся в странах Евросоюза, однако есть сложности в связи с международной обстановкой, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Десять детей у нас находятся в странах Евросоюза, наших, российских, которых мы, конечно, хотим вернуть. Но есть свои сложности, вы понимаете, связанные с международной обстановкой. Мы всё равно не оставляем эту работу, продолжаем через разные каналы пробовать добиться того, чтобы дети вернулись на родину", - сказала Львова-Белова.

https://ria.ru/20250226/deti-2001618137.html

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россия, мария львова-белова, евросоюз