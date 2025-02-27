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Лукашенко отреагировал на сделку США и Украины по редкоземельным металлам - РИА Новости, 27.02.2025
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15:22 27.02.2025 (обновлено: 16:35 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001965788.html
Лукашенко отреагировал на сделку США и Украины по редкоземельным металлам
Лукашенко отреагировал на сделку США и Украины по редкоземельным металлам - РИА Новости, 27.02.2025
Лукашенко отреагировал на сделку США и Украины по редкоземельным металлам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москву может насторожить сделка США и Украины по редкоземельным металлам, если она выйдет за экономические... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:22:00+03:00
2025-02-27T16:35:00+03:00
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москва
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москву может насторожить сделка США и Украины по редкоземельным металлам, если она выйдет за экономические отношения. "Я так думаю. Я не обсуждал с Россией и с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным эти вопросы. Мы обсудим этот вопрос. Но, скорее всего, это может настораживать, если Россия почувствует, что эти договоренности будут выходить за рамки экономических отношений. Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооруженными силами, почему бы и нет? Россия спокойно будет работать", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. По его словам, "неприятно, что мощное государство в виде Соединенных Штатов Америки у тебя под забором, за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее". "Наверное, не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет. Россия огромная, и у нее этого добра хватает", - сказал белорусский лидер. Ранее Лукашенко заявил, что через неделю встретится с Путиным в Москве.
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россия, москва, белоруссия, александр лукашенко, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
Россия, Москва, Белоруссия, Александр Лукашенко, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Лукашенко отреагировал на сделку США и Украины по редкоземельным металлам

Лукашенко: РФ может насторожить сделка США и Украины по редкоземельным металлам

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москву может насторожить сделка США и Украины по редкоземельным металлам, если она выйдет за экономические отношения.
"Я так думаю. Я не обсуждал с Россией и с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным эти вопросы. Мы обсудим этот вопрос. Но, скорее всего, это может настораживать, если Россия почувствует, что эти договоренности будут выходить за рамки экономических отношений. Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооруженными силами, почему бы и нет? Россия спокойно будет работать", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
По его словам, "неприятно, что мощное государство в виде Соединенных Штатов Америки у тебя под забором, за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее". "Наверное, не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет. Россия огромная, и у нее этого добра хватает", - сказал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что через неделю встретится с Путиным в Москве.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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