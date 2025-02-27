https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001965788.html

Лукашенко отреагировал на сделку США и Украины по редкоземельным металлам

Лукашенко отреагировал на сделку США и Украины по редкоземельным металлам - РИА Новости, 27.02.2025

Лукашенко отреагировал на сделку США и Украины по редкоземельным металлам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москву может насторожить сделка США и Украины по редкоземельным металлам, если она выйдет за экономические... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:22:00+03:00

2025-02-27T15:22:00+03:00

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москву может насторожить сделка США и Украины по редкоземельным металлам, если она выйдет за экономические отношения. "Я так думаю. Я не обсуждал с Россией и с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным эти вопросы. Мы обсудим этот вопрос. Но, скорее всего, это может настораживать, если Россия почувствует, что эти договоренности будут выходить за рамки экономических отношений. Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооруженными силами, почему бы и нет? Россия спокойно будет работать", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. По его словам, "неприятно, что мощное государство в виде Соединенных Штатов Америки у тебя под забором, за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее". "Наверное, не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет. Россия огромная, и у нее этого добра хватает", - сказал белорусский лидер. Ранее Лукашенко заявил, что через неделю встретится с Путиным в Москве.

https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html

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россия, москва, белоруссия, александр лукашенко, мюнхенская конференция по безопасности, в мире