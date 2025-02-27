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Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину - РИА Новости, 27.02.2025
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15:10 27.02.2025 (обновлено: 15:14 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001962028.html
Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину
Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину - РИА Новости, 27.02.2025
Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на отправку на Украину европейских миротворцев. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:10:00+03:00
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в мире
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на отправку на Украину европейских миротворцев."По поводу направления туда (на Украину - ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более что руководство Европейского союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию в данный момент", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.По его словам, "Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств".
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в мире, александр лукашенко, россия, украина, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Россия, Украина, Белоруссия
Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину

Лукашенко: Россия не согласится на отправку европейских миротворцев на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на отправку на Украину европейских миротворцев.
"По поводу направления туда (на Украину - ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более что руководство Европейского союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию в данный момент", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
По его словам, "Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств".
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