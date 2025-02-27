https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001962028.html
Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину
Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину - РИА Новости, 27.02.2025
Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на отправку на Украину европейских миротворцев. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:10:00+03:00
2025-02-27T15:10:00+03:00
2025-02-27T15:14:00+03:00
в мире
александр лукашенко
россия
украина
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на отправку на Украину европейских миротворцев."По поводу направления туда (на Украину - ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более что руководство Европейского союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию в данный момент", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.По его словам, "Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств".
https://ria.ru/20250226/tramp-2001817983.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, россия, украина, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Россия, Украина, Белоруссия
Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину
Лукашенко: Россия не согласится на отправку европейских миротворцев на Украину