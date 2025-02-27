https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001962028.html

Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину

Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину - РИА Новости, 27.02.2025

Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на отправку на Украину европейских миротворцев. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:10:00+03:00

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на отправку на Украину европейских миротворцев."По поводу направления туда (на Украину - ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более что руководство Европейского союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию в данный момент", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.По его словам, "Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств".

https://ria.ru/20250226/tramp-2001817983.html

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в мире, александр лукашенко, россия, украина, белоруссия