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Лукашенко заявил, что без Украины вопросы мира никто решать не будет - РИА Новости, 27.02.2025
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15:09 27.02.2025 (обновлено: 15:19 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001961511.html
Лукашенко заявил, что без Украины вопросы мира никто решать не будет
Лукашенко заявил, что без Украины вопросы мира никто решать не будет - РИА Новости, 27.02.2025
Лукашенко заявил, что без Украины вопросы мира никто решать не будет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопросы урегулирования на Украине без участия украинской стороны никто решать не будет. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:09:00+03:00
2025-02-27T15:19:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
украина
в мире
александр лукашенко
владимир путин
россия
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопросы урегулирования на Украине без участия украинской стороны никто решать не будет."Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Слова белорусского президента приводит агентство Белта.По словам Лукашенко, во время его последних контактов с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер подтвердил готовность к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, в том числе с украинской стороной. "Потом он продолжил говорить, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит: "Зачем звать, если там вопросы были России и США. Там только вскользь затронули на этих переговорах вопросы Украины. Поэтому зачем было звать Украину". Но об этом уже и Трамп сказал, в этом ключе", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001962028.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, украина, в мире, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Украина, В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Белоруссия
Лукашенко заявил, что без Украины вопросы мира никто решать не будет

Лукашенко: без Киева украинское урегулирование решаться не будет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопросы урегулирования на Украине без участия украинской стороны никто решать не будет.
"Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Слова белорусского президента приводит агентство Белта.
По словам Лукашенко, во время его последних контактов с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер подтвердил готовность к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, в том числе с украинской стороной. "Потом он продолжил говорить, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит: "Зачем звать, если там вопросы были России и США. Там только вскользь затронули на этих переговорах вопросы Украины. Поэтому зачем было звать Украину". Но об этом уже и Трамп сказал, в этом ключе", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину
15:10
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеУкраинаВ миреАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияБелоруссия
 
 
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