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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве - РИА Новости, 27.02.2025
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15:05 27.02.2025 (обновлено: 15:08 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001960078.html
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве - РИА Новости, 27.02.2025
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что через неделю встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:05:00+03:00
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москва
владимир путин
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что через неделю встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве."Через неделю мы с ним (Путиным - ред.) встретимся в Москве, и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам. По телефону мы на это и сослались, что встретимся и обсудим все вопросы в деталях", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001959145.html
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москва, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире
Москва, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве

Лукашенко встретится с Путиным в Москве через неделю

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что через неделю встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
"Через неделю мы с ним (Путиным - ред.) встретимся в Москве, и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам. По телефону мы на это и сослались, что встретимся и обсудим все вопросы в деталях", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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15:01
 
МоскваВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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