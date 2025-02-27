https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001960078.html
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве - РИА Новости, 27.02.2025
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что через неделю встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:05:00+03:00
2025-02-27T15:05:00+03:00
2025-02-27T15:08:00+03:00
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что через неделю встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве."Через неделю мы с ним (Путиным - ред.) встретимся в Москве, и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам. По телефону мы на это и сослались, что встретимся и обсудим все вопросы в деталях", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001959145.html
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москва, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире
Москва, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве
Лукашенко встретится с Путиным в Москве через неделю