https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001959145.html
Лукашенко обсудил с Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам
Лукашенко обсудил с Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам - РИА Новости, 27.02.2025
Лукашенко обсудил с Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:01:00+03:00
2025-02-27T15:01:00+03:00
2025-02-27T15:13:00+03:00
сша
владимир путин
украина
россия
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995532724_0:113:2047:1265_1920x0_80_0_0_ae2c838deb9f4857e5ab5a35da579766.jpg
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам."Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял (в разговоре с президентом России Владимиром Путиным — ред.). Говорю: странно как-то - американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Речь же не только о редкоземельных материалах идет у США. Но идет речь о природном газе, о нефти, о логистике (о портах) и так далее. Здесь же более широкий вопрос. И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе. На что он сказал, что "американцы ломятся в открытую дверь, это есть всё в России, мы можем с ними договориться и работать". А потом публично это озвучил", — приводит агентство Белта слова Лукашенко из интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001829956.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995532724_0:72:2047:1608_1920x0_80_0_0_d0e7fa61f5126781aee923500c0f217a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир путин, украина, россия, александр лукашенко, в мире
США, Владимир Путин, Украина, Россия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко обсудил с Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам
Белта: Лукашенко обсудил с Путиным сделку США и Украины по минералам