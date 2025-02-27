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Лукашенко обсудил с Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам - РИА Новости, 27.02.2025
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15:01 27.02.2025 (обновлено: 15:13 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001959145.html
Лукашенко обсудил с Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам
Лукашенко обсудил с Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам - РИА Новости, 27.02.2025
Лукашенко обсудил с Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам. РИА Новости, 27.02.2025
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам."Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял (в разговоре с президентом России Владимиром Путиным — ред.). Говорю: странно как-то - американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Речь же не только о редкоземельных материалах идет у США. Но идет речь о природном газе, о нефти, о логистике (о портах) и так далее. Здесь же более широкий вопрос. И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе. На что он сказал, что "американцы ломятся в открытую дверь, это есть всё в России, мы можем с ними договориться и работать". А потом публично это озвучил", — приводит агентство Белта слова Лукашенко из интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001829956.html
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сша, владимир путин, украина, россия, александр лукашенко, в мире
США, Владимир Путин, Украина, Россия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко обсудил с Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам

Белта: Лукашенко обсудил с Путиным сделку США и Украины по минералам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам.
"Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял (в разговоре с президентом России Владимиром Путиным — ред.). Говорю: странно как-то - американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Речь же не только о редкоземельных материалах идет у США. Но идет речь о природном газе, о нефти, о логистике (о портах) и так далее. Здесь же более широкий вопрос. И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе. На что он сказал, что "американцы ломятся в открытую дверь, это есть всё в России, мы можем с ними договориться и работать". А потом публично это озвучил", — приводит агентство Белта слова Лукашенко из интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
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