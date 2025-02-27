https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001959145.html

Лукашенко обсудил с Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам

Лукашенко обсудил с Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам - РИА Новости, 27.02.2025

Лукашенко обсудил с Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:01:00+03:00

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам."Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял (в разговоре с президентом России Владимиром Путиным — ред.). Говорю: странно как-то - американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Речь же не только о редкоземельных материалах идет у США. Но идет речь о природном газе, о нефти, о логистике (о портах) и так далее. Здесь же более широкий вопрос. И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе. На что он сказал, что "американцы ломятся в открытую дверь, это есть всё в России, мы можем с ними договориться и работать". А потом публично это озвучил", — приводит агентство Белта слова Лукашенко из интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001829956.html

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сша, владимир путин, украина, россия, александр лукашенко, в мире