https://ria.ru/20250227/lekornyu-2001926929.html

ЕС может создать склад вооружений для Киева, заявили в Минобороны Франции

ЕС может создать склад вооружений для Киева, заявили в Минобороны Франции - РИА Новости, 27.02.2025

ЕС может создать склад вооружений для Киева, заявили в Минобороны Франции

ЕС может создать склад вооружений для Киева на своей территории в рамках гарантий безопасности, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:13:00+03:00

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2025-02-27T13:13:00+03:00

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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. ЕС может создать склад вооружений для Киева на своей территории в рамках гарантий безопасности, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. "Гарантии безопасности потенциально могут принять разные формы в ходе наших дискуссий с учетом экономических интересов, совместного производства вооружений на территории Украины. Я также думаю о вопросе создания склада оружия, также возможно оплаченного Европой, для Украины. В случае нового конфликта мы сможем немедленно передать его Украине. Мы выдвинем эту идею, чтобы различные страны присоединились к ней", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo.

https://ria.ru/20250227/frantsiya-2001892803.html

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в мире, украина, киев, франция, себастьян лекорню, евросоюз