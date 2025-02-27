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ЕС может создать склад вооружений для Киева, заявили в Минобороны Франции
ЕС может создать склад вооружений для Киева, заявили в Минобороны Франции - РИА Новости, 27.02.2025
ЕС может создать склад вооружений для Киева, заявили в Минобороны Франции
ЕС может создать склад вооружений для Киева на своей территории в рамках гарантий безопасности, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:13:00+03:00
2025-02-27T13:13:00+03:00
2025-02-27T13:13:00+03:00
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. ЕС может создать склад вооружений для Киева на своей территории в рамках гарантий безопасности, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. "Гарантии безопасности потенциально могут принять разные формы в ходе наших дискуссий с учетом экономических интересов, совместного производства вооружений на территории Украины. Я также думаю о вопросе создания склада оружия, также возможно оплаченного Европой, для Украины. В случае нового конфликта мы сможем немедленно передать его Украине. Мы выдвинем эту идею, чтобы различные страны присоединились к ней", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo.
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В мире, Украина, Киев, Франция, Себастьян Лекорню, Евросоюз
ЕС может создать склад вооружений для Киева, заявили в Минобороны Франции
Глава МО Франции Лекорню: ЕС может создать склад вооружений для Киева