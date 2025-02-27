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Власти рассказали о лебедях, якобы замерзающих на речке в ростовском хуторе - РИА Новости, 27.02.2025
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15:41 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/lebedi-2001974837.html
Власти рассказали о лебедях, якобы замерзающих на речке в ростовском хуторе
Власти рассказали о лебедях, якобы замерзающих на речке в ростовском хуторе - РИА Новости, 27.02.2025
Власти рассказали о лебедях, якобы замерзающих на речке в ростовском хуторе
Стая лебедей, которые якобы вмерзли в лед и погибают на речке в хуторе Кавалерский в Ростовской области, в спасении не нуждаются, они чувствуют себя нормально,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:41:00+03:00
2025-02-27T15:41:00+03:00
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев – РИА Новости. Стая лебедей, которые якобы вмерзли в лед и погибают на речке в хуторе Кавалерский в Ростовской области, в спасении не нуждаются, они чувствуют себя нормально, хотя им и могут угрожать дикие звери, сообщил РИА Новости глава администрации Кавалерского сельского поселения Дмитрий Хаустов. "Лебеди… чувствуют себя спокойно, на самом деле они сидят в полынье и просто зимуют", - сообщил Хаустов. Ранее в соцсетях стало распространяться видео с комментарием, что стая лебедей в хуторе Кавалерский Егорлыкского района вмерзла в лед и погибает. По словам Хаустова, на самом деле лебеди при зимовке просто наклоняют голову. "Автор ролика вел съемку издалека… просто лебеди, когда зимуют, они головы наклоняют вниз, и кажется, что они замерзли. Но если бы он потрудился пройти метров десять, лебеди бы уже подняли головы. Да, издалека кажется, что они себя чувствуют не очень хорошо, но по прибытии к ним сегодня рано утром, когда я приехал уже, все в порядке оказалось", - рассказал собеседник агентства. Он также предупредил неравнодушных граждан, что лебедей на зимовке не стоит подкармливать, потому что это представляет для них прямую угрозу. "Та же самая подкормка… не нужно их кормить, они сами пропитание себе вполне находят. А то, что рассыпали там уже сердобольные жители, которые приезжали, это может привести к тому, что лебеди просто будут выходить кормиться на льду, и дикие звери могут погрызть лебедей", - пояснил Хаустов. Теперь лебеди будут под круглосуточным надзором, с ними все будет в порядке, главное, в данном случае, не тревожить их избыточным вниманием, резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241208/zoopark-1988027302.html
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ростовская область, происшествия
Ростовская область, Происшествия
Власти рассказали о лебедях, якобы замерзающих на речке в ростовском хуторе

Хаустов: якобы замерзающих на речке в ростовском хуторе лебедей спасать не нужно

© Кадр видео из соцсетейЛебеди на реке в хуторе Кавалерский в Ростовской области
Лебеди на реке в хуторе Кавалерский в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Лебеди на реке в хуторе Кавалерский в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев – РИА Новости. Стая лебедей, которые якобы вмерзли в лед и погибают на речке в хуторе Кавалерский в Ростовской области, в спасении не нуждаются, они чувствуют себя нормально, хотя им и могут угрожать дикие звери, сообщил РИА Новости глава администрации Кавалерского сельского поселения Дмитрий Хаустов.
"Лебеди… чувствуют себя спокойно, на самом деле они сидят в полынье и просто зимуют", - сообщил Хаустов.
© Кадр видео из соцсетейЛебеди на реке в хуторе Кавалерский в Ростовской области
Лебеди на реке в хуторе Кавалерский в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Лебеди на реке в хуторе Кавалерский в Ростовской области
Ранее в соцсетях стало распространяться видео с комментарием, что стая лебедей в хуторе Кавалерский Егорлыкского района вмерзла в лед и погибает. По словам Хаустова, на самом деле лебеди при зимовке просто наклоняют голову.
"Автор ролика вел съемку издалека… просто лебеди, когда зимуют, они головы наклоняют вниз, и кажется, что они замерзли. Но если бы он потрудился пройти метров десять, лебеди бы уже подняли головы. Да, издалека кажется, что они себя чувствуют не очень хорошо, но по прибытии к ним сегодня рано утром, когда я приехал уже, все в порядке оказалось", - рассказал собеседник агентства.
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Он также предупредил неравнодушных граждан, что лебедей на зимовке не стоит подкармливать, потому что это представляет для них прямую угрозу.
"Та же самая подкормка… не нужно их кормить, они сами пропитание себе вполне находят. А то, что рассыпали там уже сердобольные жители, которые приезжали, это может привести к тому, что лебеди просто будут выходить кормиться на льду, и дикие звери могут погрызть лебедей", - пояснил Хаустов.
Теперь лебеди будут под круглосуточным надзором, с ними все будет в порядке, главное, в данном случае, не тревожить их избыточным вниманием, резюмировал собеседник агентства.
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