https://ria.ru/20250227/lebedi-2001974837.html

Власти рассказали о лебедях, якобы замерзающих на речке в ростовском хуторе

Власти рассказали о лебедях, якобы замерзающих на речке в ростовском хуторе - РИА Новости, 27.02.2025

Власти рассказали о лебедях, якобы замерзающих на речке в ростовском хуторе

Стая лебедей, которые якобы вмерзли в лед и погибают на речке в хуторе Кавалерский в Ростовской области, в спасении не нуждаются, они чувствуют себя нормально,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:41:00+03:00

2025-02-27T15:41:00+03:00

2025-02-27T15:41:00+03:00

ростовская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001974140_0:24:1200:699_1920x0_80_0_0_87019bb08358afc72b6dcff40198bd7d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев – РИА Новости. Стая лебедей, которые якобы вмерзли в лед и погибают на речке в хуторе Кавалерский в Ростовской области, в спасении не нуждаются, они чувствуют себя нормально, хотя им и могут угрожать дикие звери, сообщил РИА Новости глава администрации Кавалерского сельского поселения Дмитрий Хаустов. "Лебеди… чувствуют себя спокойно, на самом деле они сидят в полынье и просто зимуют", - сообщил Хаустов. Ранее в соцсетях стало распространяться видео с комментарием, что стая лебедей в хуторе Кавалерский Егорлыкского района вмерзла в лед и погибает. По словам Хаустова, на самом деле лебеди при зимовке просто наклоняют голову. "Автор ролика вел съемку издалека… просто лебеди, когда зимуют, они головы наклоняют вниз, и кажется, что они замерзли. Но если бы он потрудился пройти метров десять, лебеди бы уже подняли головы. Да, издалека кажется, что они себя чувствуют не очень хорошо, но по прибытии к ним сегодня рано утром, когда я приехал уже, все в порядке оказалось", - рассказал собеседник агентства. Он также предупредил неравнодушных граждан, что лебедей на зимовке не стоит подкармливать, потому что это представляет для них прямую угрозу. "Та же самая подкормка… не нужно их кормить, они сами пропитание себе вполне находят. А то, что рассыпали там уже сердобольные жители, которые приезжали, это может привести к тому, что лебеди просто будут выходить кормиться на льду, и дикие звери могут погрызть лебедей", - пояснил Хаустов. Теперь лебеди будут под круглосуточным надзором, с ними все будет в порядке, главное, в данном случае, не тревожить их избыточным вниманием, резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241208/zoopark-1988027302.html

https://ria.ru/20241114/lebedi-1983661789.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, происшествия