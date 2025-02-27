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Президент Иракского Курдистана приветствовал призыв РПК к миру - РИА Новости, 27.02.2025
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19:57 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/kurdy-2002055002.html
Президент Иракского Курдистана приветствовал призыв РПК к миру
Президент Иракского Курдистана приветствовал призыв РПК к миру - РИА Новости, 27.02.2025
Президент Иракского Курдистана приветствовал призыв РПК к миру
Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани приветствовал призыв лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана к роспуску и разоружению партии,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:57:00+03:00
2025-02-27T19:57:00+03:00
в мире
турция
иракский курдистан
курдистан (иран)
абдуллах оджалан
нечирван барзани
рабочая партия курдистана
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БАГДАД, 27 фев - РИА Новости. Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани приветствовал призыв лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана к роспуску и разоружению партии, говорится в заявлении от имени Барзани, поступившем РИА Новости. "Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани приветствовал призыв лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана к миру. Президент призывает РПК присоединиться к призыву и реализовать его", - отмечается в заявлении. Представители турецкой прокурдской партии DEM в четверг зачитали обращение лидера "Рабочей партии Курдистана" Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Оджалан уже обращался с аналогичными призывами к боевикам РПК, в частности, в 2013 и 2015 году. Руководитель курдских вооруженных отрядов PYD (Партии демократического союза) Салих Муслим заявил, что они готовы после призыва лидера "Рабочей партии Курдистана" Оджалана сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20250227/kurdy-2002045567.html
https://ria.ru/20250211/aleppo-1998649944.html
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иракский курдистан
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в мире, турция, иракский курдистан, курдистан (иран), абдуллах оджалан, нечирван барзани, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Иракский Курдистан, Курдистан (Иран), Абдуллах Оджалан, Нечирван Барзани, Рабочая партия Курдистана
Президент Иракского Курдистана приветствовал призыв РПК к миру

Президент Иракского Курдистана Барзани приветствовал призыв лидера РПК к миру

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии)
Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии) - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии). Архивное фото
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БАГДАД, 27 фев - РИА Новости. Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани приветствовал призыв лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана к роспуску и разоружению партии, говорится в заявлении от имени Барзани, поступившем РИА Новости.
«
"Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани приветствовал призыв лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана к миру. Президент призывает РПК присоединиться к призыву и реализовать его", - отмечается в заявлении.
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Курды готовы сложить оружие, если им разрешат заниматься политикой в Турции
Вчера, 19:18
Представители турецкой прокурдской партии DEM в четверг зачитали обращение лидера "Рабочей партии Курдистана" Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению.
Оджалан уже обращался с аналогичными призывами к боевикам РПК, в частности, в 2013 и 2015 году.
Руководитель курдских вооруженных отрядов PYD (Партии демократического союза) Салих Муслим заявил, что они готовы после призыва лидера "Рабочей партии Курдистана" Оджалана сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Алеппо вспыхнули столкновения между курдскими формированиями
11 февраля, 15:35
 
В миреТурцияИракский КурдистанКурдистан (Иран)Абдуллах ОджаланНечирван БарзаниРабочая партия Курдистана
 
 
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