https://ria.ru/20250227/kurdy-2002055002.html

Президент Иракского Курдистана приветствовал призыв РПК к миру

Президент Иракского Курдистана приветствовал призыв РПК к миру - РИА Новости, 27.02.2025

Президент Иракского Курдистана приветствовал призыв РПК к миру

Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани приветствовал призыв лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана к роспуску и разоружению партии,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:57:00+03:00

2025-02-27T19:57:00+03:00

2025-02-27T19:57:00+03:00

в мире

турция

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курдистан (иран)

абдуллах оджалан

нечирван барзани

рабочая партия курдистана

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БАГДАД, 27 фев - РИА Новости. Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани приветствовал призыв лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана к роспуску и разоружению партии, говорится в заявлении от имени Барзани, поступившем РИА Новости. "Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани приветствовал призыв лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана к миру. Президент призывает РПК присоединиться к призыву и реализовать его", - отмечается в заявлении. Представители турецкой прокурдской партии DEM в четверг зачитали обращение лидера "Рабочей партии Курдистана" Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Оджалан уже обращался с аналогичными призывами к боевикам РПК, в частности, в 2013 и 2015 году. Руководитель курдских вооруженных отрядов PYD (Партии демократического союза) Салих Муслим заявил, что они готовы после призыва лидера "Рабочей партии Курдистана" Оджалана сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20250227/kurdy-2002045567.html

https://ria.ru/20250211/aleppo-1998649944.html

турция

иракский курдистан

курдистан (иран)

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в мире, турция, иракский курдистан, курдистан (иран), абдуллах оджалан, нечирван барзани, рабочая партия курдистана