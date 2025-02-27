Президент Иракского Курдистана приветствовал призыв РПК к миру
Президент Иракского Курдистана Барзани приветствовал призыв лидера РПК к миру
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии)
Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии). Архивное фото
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БАГДАД, 27 фев - РИА Новости. Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани приветствовал призыв лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана к роспуску и разоружению партии, говорится в заявлении от имени Барзани, поступившем РИА Новости.
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"Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани приветствовал призыв лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана к миру. Президент призывает РПК присоединиться к призыву и реализовать его", - отмечается в заявлении.
Представители турецкой прокурдской партии DEM в четверг зачитали обращение лидера "Рабочей партии Курдистана" Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению.
Оджалан уже обращался с аналогичными призывами к боевикам РПК, в частности, в 2013 и 2015 году.
Руководитель курдских вооруженных отрядов PYD (Партии демократического союза) Салих Муслим заявил, что они готовы после призыва лидера "Рабочей партии Курдистана" Оджалана сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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