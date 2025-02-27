https://ria.ru/20250227/kredity-2001896381.html
ЦБ ожидает большой спрос на самозапрет кредитов
ЦБ ожидает большой спрос на самозапрет кредитов - РИА Новости, 27.02.2025
ЦБ ожидает большой спрос на самозапрет кредитов
Банк России ожидает большой спрос со стороны граждан на самозапрет кредитов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече, организованной... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:17:00+03:00
2025-02-27T11:17:00+03:00
2025-02-27T11:18:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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АНОСИНО (Московская область), 27 фев - РИА Новости. Банк России ожидает большой спрос со стороны граждан на самозапрет кредитов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России."Буквально через день начнет работать механизм самозапретов на кредиты. Мы видим, что есть и будет большой спрос на него со стороны граждан, которые опасаются мошенничества, и будем внимательно следить за тем, как этот сервис работает", - сказала она.С 1 марта 2025 года у россиян, согласно закону, появится возможность установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ними кредитными организациями и (или) микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа).Самозапрет распространяется на потребительские кредиты (займы), в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи несмотря на отсутствие денежных средств (овердрафты), договоры, предполагающие выдачу кредитных карт.При этом его нельзя будет установить на ипотеку, автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты (на оплату обучения, которая сразу перечисляется в образовательную организацию) и поручительства. Самозапрет также не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам.
https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ипотека, Россия
ЦБ ожидает большой спрос на самозапрет кредитов
Набиуллина: ЦБ ожидает большой спрос со стороны россиян на самозапрет кредитов
АНОСИНО (Московская область), 27 фев - РИА Новости. Банк России ожидает большой спрос со стороны граждан на самозапрет кредитов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России.
"Буквально через день начнет работать механизм самозапретов на кредиты. Мы видим, что есть и будет большой спрос на него со стороны граждан, которые опасаются мошенничества, и будем внимательно следить за тем, как этот сервис работает", - сказала она.
С 1 марта 2025 года у россиян, согласно закону, появится возможность установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ними кредитными организациями и (или) микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа).
Самозапрет распространяется на потребительские кредиты (займы), в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи несмотря на отсутствие денежных средств (овердрафты), договоры, предполагающие выдачу кредитных карт.
При этом его нельзя будет установить на ипотеку, автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты (на оплату обучения, которая сразу перечисляется в образовательную организацию) и поручительства. Самозапрет также не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам.