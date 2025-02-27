https://ria.ru/20250227/kredity-2001896381.html

ЦБ ожидает большой спрос на самозапрет кредитов

ЦБ ожидает большой спрос на самозапрет кредитов - РИА Новости, 27.02.2025

ЦБ ожидает большой спрос на самозапрет кредитов

Банк России ожидает большой спрос со стороны граждан на самозапрет кредитов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече, организованной... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:17:00+03:00

2025-02-27T11:17:00+03:00

2025-02-27T11:18:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

россия

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АНОСИНО (Московская область), 27 фев - РИА Новости. Банк России ожидает большой спрос со стороны граждан на самозапрет кредитов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России."Буквально через день начнет работать механизм самозапретов на кредиты. Мы видим, что есть и будет большой спрос на него со стороны граждан, которые опасаются мошенничества, и будем внимательно следить за тем, как этот сервис работает", - сказала она.С 1 марта 2025 года у россиян, согласно закону, появится возможность установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ними кредитными организациями и (или) микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа).Самозапрет распространяется на потребительские кредиты (займы), в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи несмотря на отсутствие денежных средств (овердрафты), договоры, предполагающие выдачу кредитных карт.При этом его нельзя будет установить на ипотеку, автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты (на оплату обучения, которая сразу перечисляется в образовательную организацию) и поручительства. Самозапрет также не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам.

https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия