Кэти Перри и невеста Безоса войдут в экипаж корабля New Shepard

Кэти Перри и невеста Безоса войдут в экипаж корабля New Shepard - РИА Новости, 27.02.2025

Кэти Перри и невеста Безоса войдут в экипаж корабля New Shepard

Экипаж одиннадцатого пилотируемого запуска суборбитального корабля New Shepard будет состоять только из женщин, в него войдут в том числе певица Кэти Перри и... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:30:00+03:00

2025-02-27T18:30:00+03:00

2025-02-27T18:30:00+03:00

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Экипаж одиннадцатого пилотируемого запуска суборбитального корабля New Shepard будет состоять только из женщин, в него войдут в том числе певица Кэти Перри и невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес, заявила в четверг космическая компания Безоса Blue Origin. "Сегодня Blue Origin объявила о шести людях, которые полетят в миссии NS-31. В состав экипажа входят Аиша Боу, Аманда Нгуен, Гейл Кинг, Кэти Перри, Керианн Флинн и Лорен Санчес, которая организовала миссию. Для нее большая честь возглавить команду исследователей в миссии, которая бросит вызов их взглядам на Землю, даст им возможность поделиться своими историями и вдохновить будущие поколения", - говорится в заявлении. Боу и Нгуен являются учеными в области аэрокосмонавтики и ранее сотрудничали с американским космическом агентством NASA. Кинг 70 лет, она известна как телеведущая канала CBS. Флинн является кинопродюсером и светской львицей из Нью-Йорка. Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. Первый из них с Безосом на борту состоялся в июле 2021 года. Корабль назван в честь Алана Шепарда, первого американца, совершившего космический полет. Ранее на этой неделе компания осуществила десятый пилотируемый запуск New Shepard.

