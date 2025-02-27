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Кэти Перри и невеста Безоса войдут в экипаж корабля New Shepard - РИА Новости, 27.02.2025
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18:30 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/kosmos-2002030562.html
Кэти Перри и невеста Безоса войдут в экипаж корабля New Shepard
Кэти Перри и невеста Безоса войдут в экипаж корабля New Shepard - РИА Новости, 27.02.2025
Кэти Перри и невеста Безоса войдут в экипаж корабля New Shepard
Экипаж одиннадцатого пилотируемого запуска суборбитального корабля New Shepard будет состоять только из женщин, в него войдут в том числе певица Кэти Перри и... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:30:00+03:00
2025-02-27T18:30:00+03:00
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нью-йорк (город)
кэти перри (хадсон)
джефф безос
blue origin
наса
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Экипаж одиннадцатого пилотируемого запуска суборбитального корабля New Shepard будет состоять только из женщин, в него войдут в том числе певица Кэти Перри и невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес, заявила в четверг космическая компания Безоса Blue Origin. "Сегодня Blue Origin объявила о шести людях, которые полетят в миссии NS-31. В состав экипажа входят Аиша Боу, Аманда Нгуен, Гейл Кинг, Кэти Перри, Керианн Флинн и Лорен Санчес, которая организовала миссию. Для нее большая честь возглавить команду исследователей в миссии, которая бросит вызов их взглядам на Землю, даст им возможность поделиться своими историями и вдохновить будущие поколения", - говорится в заявлении. Боу и Нгуен являются учеными в области аэрокосмонавтики и ранее сотрудничали с американским космическом агентством NASA. Кинг 70 лет, она известна как телеведущая канала CBS. Флинн является кинопродюсером и светской львицей из Нью-Йорка. Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. Первый из них с Безосом на борту состоялся в июле 2021 года. Корабль назван в честь Алана Шепарда, первого американца, совершившего космический полет. Ранее на этой неделе компания осуществила десятый пилотируемый запуск New Shepard.
https://ria.ru/20250227/raketa-2001847696.html
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земля, нью-йорк (город), кэти перри (хадсон), джефф безос, blue origin, наса, в мире
Земля, Нью-Йорк (город), Кэти Перри (Хадсон), Джефф Безос, Blue Origin, НАСА, В мире
Кэти Перри и невеста Безоса войдут в экипаж корабля New Shepard

Экипаж пилотируемого запуска New Shepard будет состоять только из женщин

© AP Photo / Tony GutierrezМногоразовый космический корабль New Shepard
Многоразовый космический корабль New Shepard - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Tony Gutierrez
Многоразовый космический корабль New Shepard. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Экипаж одиннадцатого пилотируемого запуска суборбитального корабля New Shepard будет состоять только из женщин, в него войдут в том числе певица Кэти Перри и невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес, заявила в четверг космическая компания Безоса Blue Origin.
«
"Сегодня Blue Origin объявила о шести людях, которые полетят в миссии NS-31. В состав экипажа входят Аиша Боу, Аманда Нгуен, Гейл Кинг, Кэти Перри, Керианн Флинн и Лорен Санчес, которая организовала миссию. Для нее большая честь возглавить команду исследователей в миссии, которая бросит вызов их взглядам на Землю, даст им возможность поделиться своими историями и вдохновить будущие поколения", - говорится в заявлении.
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Боу и Нгуен являются учеными в области аэрокосмонавтики и ранее сотрудничали с американским космическом агентством NASA. Кинг 70 лет, она известна как телеведущая канала CBS. Флинн является кинопродюсером и светской львицей из Нью-Йорка.
Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. Первый из них с Безосом на борту состоялся в июле 2021 года. Корабль назван в честь Алана Шепарда, первого американца, совершившего космический полет. Ранее на этой неделе компания осуществила десятый пилотируемый запуск New Shepard.
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ЗемляНью-Йорк (город)Кэти Перри (Хадсон)Джефф БезосBlue OriginНАСАВ мире
 
 
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