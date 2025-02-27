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Создание гумкоридора в Курской области еще обсуждается, заявил Вершинин - РИА Новости, 27.02.2025
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Создание гумкоридора в Курской области еще обсуждается, заявил Вершинин
Создание гумкоридора в Курской области еще обсуждается, заявил Вершинин - РИА Новости, 27.02.2025
Создание гумкоридора в Курской области еще обсуждается, заявил Вершинин
Россия продолжает обсуждать с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) идею создания гуманитарного коридора для жителей Курской области, заявил в интервью РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T03:08:00+03:00
2025-02-27T03:08:00+03:00
россия
курская область
украина
сергей вершинин
татьяна москалькова
сергей лавров
международный комитет красного креста (мккк)
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия продолжает обсуждать с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) идею создания гуманитарного коридора для жителей Курской области, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека. Ранее в феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия работает с Украиной и МККК по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, есть надежда на положительное решение вопроса. "У нас хорошие, деловые и конструктивные отношения с МККК. Президент (МККК – ред.) Мирьяна Спольярич посетила Россию в сентябре прошлого года и провела очень интересные и подробные переговоры и с министром иностранных дел (Сергеем Лавровым – ред.), и в МИД, и с другими нашими представителями. Мы говорили со Спольярич по широкому кругу вопросов, включая ситуацию с конфликтом на Украине. Насчет идеи гуманитарного коридора, могу сказать только то, что есть хорошее взаимодействие МККК по этим вопросам с Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Мы поддерживаем проведение этих контактов", - сказал он. Вершинин добавил, что приоритетом РФ было и остается полная защита российских граждан перед лицом варварских действий ВСУ. "Здесь надо говорить именно с точки зрения этих задач, задач обеспечения защиты наших граждан. В любой форме", - подчеркнул замглавы МИД. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20241015/moskalkova-1978058347.html
https://ria.ru/20250213/mkkk-1999139645.html
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россия, курская область, украина, сергей вершинин, татьяна москалькова, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, оон
Россия, Курская область, Украина, Сергей Вершинин, Татьяна Москалькова, Сергей Лавров, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины, ООН
Создание гумкоридора в Курской области еще обсуждается, заявил Вершинин

Вершинин: Россия обсуждает с МККК идею гумкоридора для жителей Курской области

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Вершинин
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Вершинин. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия продолжает обсуждать с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) идею создания гуманитарного коридора для жителей Курской области, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.
Ранее в феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия работает с Украиной и МККК по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, есть надежда на положительное решение вопроса.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Москалькова проясняет судьбу курян, которых посещал Красный Крест
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"У нас хорошие, деловые и конструктивные отношения с МККК. Президент (МККК – ред.) Мирьяна Спольярич посетила Россию в сентябре прошлого года и провела очень интересные и подробные переговоры и с министром иностранных дел (Сергеем Лавровым – ред.), и в МИД, и с другими нашими представителями. Мы говорили со Спольярич по широкому кругу вопросов, включая ситуацию с конфликтом на Украине. Насчет идеи гуманитарного коридора, могу сказать только то, что есть хорошее взаимодействие МККК по этим вопросам с Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Мы поддерживаем проведение этих контактов", - сказал он.
Вершинин добавил, что приоритетом РФ было и остается полная защита российских граждан перед лицом варварских действий ВСУ.
"Здесь надо говорить именно с точки зрения этих задач, задач обеспечения защиты наших граждан. В любой форме", - подчеркнул замглавы МИД.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Машина Международного Комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
МККК поддержал создание гуманитарного коридора для жителей Суджи
13 февраля, 15:44
 
РоссияКурская областьУкраинаСергей ВершининТатьяна МоскальковаСергей ЛавровМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы УкраиныООН
 
 
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