Создание гумкоридора в Курской области еще обсуждается, заявил Вершинин
Вершинин: Россия обсуждает с МККК идею гумкоридора для жителей Курской области
Сергей Вершинин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия продолжает обсуждать с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) идею создания гуманитарного коридора для жителей Курской области, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.
Ранее в феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия работает с Украиной и МККК по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, есть надежда на положительное решение вопроса.
Москалькова проясняет судьбу курян, которых посещал Красный Крест
15 октября 2024, 05:05
"У нас хорошие, деловые и конструктивные отношения с МККК. Президент (МККК – ред.) Мирьяна Спольярич посетила Россию в сентябре прошлого года и провела очень интересные и подробные переговоры и с министром иностранных дел (Сергеем Лавровым – ред.), и в МИД, и с другими нашими представителями. Мы говорили со Спольярич по широкому кругу вопросов, включая ситуацию с конфликтом на Украине. Насчет идеи гуманитарного коридора, могу сказать только то, что есть хорошее взаимодействие МККК по этим вопросам с Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Мы поддерживаем проведение этих контактов", - сказал он.
"Здесь надо говорить именно с точки зрения этих задач, задач обеспечения защиты наших граждан. В любой форме", - подчеркнул замглавы МИД.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
МККК поддержал создание гуманитарного коридора для жителей Суджи
13 февраля, 15:44