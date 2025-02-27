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Создание гумкоридора в Курской области еще обсуждается, заявил Вершинин

Создание гумкоридора в Курской области еще обсуждается, заявил Вершинин - РИА Новости, 27.02.2025

Создание гумкоридора в Курской области еще обсуждается, заявил Вершинин

Россия продолжает обсуждать с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) идею создания гуманитарного коридора для жителей Курской области, заявил в интервью РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T03:08:00+03:00

2025-02-27T03:08:00+03:00

2025-02-27T03:08:00+03:00

россия

курская область

украина

сергей вершинин

татьяна москалькова

сергей лавров

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия продолжает обсуждать с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) идею создания гуманитарного коридора для жителей Курской области, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека. Ранее в феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия работает с Украиной и МККК по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, есть надежда на положительное решение вопроса. "У нас хорошие, деловые и конструктивные отношения с МККК. Президент (МККК – ред.) Мирьяна Спольярич посетила Россию в сентябре прошлого года и провела очень интересные и подробные переговоры и с министром иностранных дел (Сергеем Лавровым – ред.), и в МИД, и с другими нашими представителями. Мы говорили со Спольярич по широкому кругу вопросов, включая ситуацию с конфликтом на Украине. Насчет идеи гуманитарного коридора, могу сказать только то, что есть хорошее взаимодействие МККК по этим вопросам с Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Мы поддерживаем проведение этих контактов", - сказал он. Вершинин добавил, что приоритетом РФ было и остается полная защита российских граждан перед лицом варварских действий ВСУ. "Здесь надо говорить именно с точки зрения этих задач, задач обеспечения защиты наших граждан. В любой форме", - подчеркнул замглавы МИД. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20241015/moskalkova-1978058347.html

https://ria.ru/20250213/mkkk-1999139645.html

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курская область

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россия, курская область, украина, сергей вершинин, татьяна москалькова, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, оон