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У России и США есть много возможностей для сотрудничества, заявил Уиткофф - РИА Новости, 27.02.2025
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18:20 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/kooperatsiya-2002026891.html
У России и США есть много возможностей для сотрудничества, заявил Уиткофф
У России и США есть много возможностей для сотрудничества, заявил Уиткофф - РИА Новости, 27.02.2025
У России и США есть много возможностей для сотрудничества, заявил Уиткофф
У России и США имеется много возможностей для экономической кооперации после завершения конфликта на Украине, заявил в четверг спецпосланник американского... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:20:00+03:00
2025-02-27T18:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. У России и США имеется много возможностей для экономической кооперации после завершения конфликта на Украине, заявил в четверг спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. "Я считаю, что имеется достаточно возможностей для Соединенных Штатов и России после того, как мирное соглашение будет завершено… множество возможностей экономической кооперации", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. В частности, Уиткофф указал на "обширные" минеральные ресурсы России, которые представляют интерес для США. Кроме того, он подчеркнул важность поддержания между Москвой и Вашингтоном "хороших" контактов, в который заинтересована нынешняя американская администрация. "Хорошие коммуникации ведут к хорошему сотрудничеству. Это ведет к долгосрочным партнерствам. Мы здесь, чтобы способствовать этому", - указал американский чиновник. Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и США существует широкое поле для потенциального сотрудничества, но предметных разговоров на этот счет пока нет. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000161960.html
https://ria.ru/20250227/putin-2001979679.html
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россия, сша, украина, стив уиткофф, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, В мире
У России и США есть много возможностей для сотрудничества, заявил Уиткофф

Уиткофф: у России и США есть много возможностей для экономической кооперации

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. У России и США имеется много возможностей для экономической кооперации после завершения конфликта на Украине, заявил в четверг спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
«
"Я считаю, что имеется достаточно возможностей для Соединенных Штатов и России после того, как мирное соглашение будет завершено… множество возможностей экономической кооперации", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
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В частности, Уиткофф указал на "обширные" минеральные ресурсы России, которые представляют интерес для США. Кроме того, он подчеркнул важность поддержания между Москвой и Вашингтоном "хороших" контактов, в который заинтересована нынешняя американская администрация.
«
"Хорошие коммуникации ведут к хорошему сотрудничеству. Это ведет к долгосрочным партнерствам. Мы здесь, чтобы способствовать этому", - указал американский чиновник.
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Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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