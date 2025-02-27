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СМИ: в Китае заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь зубной пастой
СМИ: в Китае заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь зубной пастой - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ: в Китае заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь зубной пастой
Молодой человек из Китая 10 дней выживал в горах на северо-западе КНР, питаясь зубной пастой и снегом, пишет газета South China Morning Post. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:40:00+03:00
2025-02-27T08:40:00+03:00
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ПЕКИН, 27 фев - РИА Новости. Молодой человек из Китая 10 дней выживал в горах на северо-западе КНР, питаясь зубной пастой и снегом, пишет газета South China Morning Post. По информации издания, 18-летний Сунь Лян 8 февраля отправился в одиночное путешествие в горы Циньлин, расположенные в северо-западной провинции Шэньси. Спустя два дня, после того как все электронные устройства Сунь Ляна разрядились, молодой человек понял, что заблудился. Во время поиска обратной дороги в горной местности Сунь Лян несколько раз упал, получив перелом правой руки. Чтобы укрыться от сильного ветра, молодой человек соорудил импровизированную кровать из сухой соломы и листьев около валуна, где оставался до тех пор, пока его не нашли спасатели 17 февраля. "В мучительный период, когда он столкнулся с нехваткой продовольствия, Сунь Лян смог выжить, питаясь речной водой, талым снегом и даже зубной пастой", - пишет издание. Газета отмечает, что на маршруте, которым шел Сунь Лян, за последние два десятилетия пропали без вести или погибли более 50 туристов. В 2018 году местные власти запретили поездки в этот опасный район, пригрозив нарушителям штрафами, однако это не остановило искателей приключений. Уточняется, что спасательная операция, в которой участвовало более 30 человек, обошлась семье Сунь Ляна в 80 тысяч юаней (около 11 тысяч долларов).
https://ria.ru/20231207/kontrabanda-1914443028.html
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в мире, китай, шэньси
СМИ: в Китае заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь зубной пастой
SCMP: в Китае заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь зубной пастой
ПЕКИН, 27 фев - РИА Новости.
Молодой человек из Китая 10 дней выживал в горах на северо-западе КНР, питаясь зубной пастой и снегом, пишет газета South China Morning Post.
По информации издания, 18-летний Сунь Лян 8 февраля отправился в одиночное путешествие в горы Циньлин, расположенные в северо-западной провинции Шэньси
. Спустя два дня, после того как все электронные устройства Сунь Ляна разрядились, молодой человек понял, что заблудился.
Во время поиска обратной дороги в горной местности Сунь Лян несколько раз упал, получив перелом правой руки. Чтобы укрыться от сильного ветра, молодой человек соорудил импровизированную кровать из сухой соломы и листьев около валуна, где оставался до тех пор, пока его не нашли спасатели 17 февраля.
"В мучительный период, когда он столкнулся с нехваткой продовольствия, Сунь Лян смог выжить, питаясь речной водой, талым снегом и даже зубной пастой", - пишет издание.
Газета отмечает, что на маршруте, которым шел Сунь Лян, за последние два десятилетия пропали без вести или погибли более 50 туристов. В 2018 году местные власти запретили поездки в этот опасный район, пригрозив нарушителям штрафами, однако это не остановило искателей приключений.
Уточняется, что спасательная операция, в которой участвовало более 30 человек, обошлась семье Сунь Ляна в 80 тысяч юаней (около 11 тысяч долларов).