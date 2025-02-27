https://ria.ru/20250227/kirgizija-2001901894.html
В Киргизии заявили о заинтересованности в расширении партнерства с ЕС
В Киргизии заявили о заинтересованности в расширении партнерства с ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
В Киргизии заявили о заинтересованности в расширении партнерства с ЕС
Киргизия заинтересована в расширении партнерства с Евросоюзом и и наращивании взаимодействия во всех сферах, заявил спикер парламента республики Нурланбек... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:52:00+03:00
2025-02-27T11:52:00+03:00
2025-02-27T11:52:00+03:00
в мире
киргизия
бишкек
европа
садыр жапаров
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108434/84/1084348410_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_92fc3cb612c315aa44f1d0d528f7a81f.jpg
БИШКЕК, 27 фев – РИА Новости. Киргизия заинтересована в расширении партнерства с Евросоюзом и и наращивании взаимодействия во всех сферах, заявил спикер парламента республики Нурланбек Тургунбек уулу. Как сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания, Тургунбек уулу принял членов Европарламента во главе с Муниром Сатури. Во встрече также принимали участие лидеры парламентских фракций. Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Киргизией и Европейским Союзом, также говорили о дальнейшем укреплении связей законодательного собрания республики и Европарламента. "Тургунбек уулу отметил, что Кыргызстан заинтересован в расширении партнерства с Европейским Союзом, в наращивании взаимодействия во всех сферах и построении конструктивного диалога", - говорится в сообщении пресс-службы. В ходе переговоров спикер отметил, что в последние годы отношения Бишкека и Европы активно развиваются: в прошлом году было подписано соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Киргизией. Он выразил уверенность, что этот документ откроет новую страницу в отношениях и будет способствовать дальнейшему их углублению. Как добавили в пресс-службе, в свою очередь депутаты Европарламента акцентировали внимание на ситуации, связанной с правами человека и со свободой слова в Киргизии, и задали интересующие их вопросы. "Торага (спикер - ред.) высказал свое мнение по каждому вопросу. Он подчеркнул, что Кыргызстан – страна, которая привержена демократии, свободе слова, защите прав человека и соблюдению законодательства. Нурланбек Тургунбек уулу добавил, что усиливается борьба с коррупцией и организованной преступностью, также большое внимание уделяется вопросам, касающимся проведения честного и открытого выборного процесса", - рассказали в пресс-службе. Говоря о деятельности парламента, спикер заявил, что законодательное собрание вносит большой вклад в развитие демократии и государства в целом. "Наши депутаты могут высказывать свои мысли и мнения по любому вопросу. Кроме того, мы открыто и прозрачно ведем свою деятельность, все заседания, в том числе комитетов и фракций, проходят в прямом эфире. Представители средств массовой информации беспрепятственно участвуют в работе парламента, наши двери открыты и для общественности. Такая возможность - редкость даже в развитых странах мира, и мы гордимся этими достижениями", - отметил Тургунбек уулу. Накануне делегация Европарламента провела встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Лидер республики подтвердил готовность Бишкека к сотрудничеству с ЕС, однако выразил сожаление в связи с с однобоким и субъективным отношением, заметным в резолюциях Европейского парламента по ситуации в Киргизии.
https://ria.ru/20241013/kirgiziya-1977812778.html
https://ria.ru/20250227/glava-2001862388.html
https://ria.ru/20241119/kirgiziya-1984659399.html
киргизия
бишкек
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108434/84/1084348410_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_df4af751fbfc48e64a35817a0e121589.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, бишкек, европа, садыр жапаров, европарламент, евросоюз
В мире, Киргизия, Бишкек, Европа, Садыр Жапаров, Европарламент, Евросоюз
В Киргизии заявили о заинтересованности в расширении партнерства с ЕС
Тургунбек уулу: Киргизия заинтересована в расширении партнерства с Евросоюзом
БИШКЕК, 27 фев – РИА Новости. Киргизия заинтересована в расширении партнерства с Евросоюзом и и наращивании взаимодействия во всех сферах, заявил спикер парламента республики Нурланбек Тургунбек уулу.
Как сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания, Тургунбек уулу принял членов Европарламента
во главе с Муниром Сатури.
Во встрече также принимали участие лидеры парламентских фракций.
Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Киргизией
и Европейским Союзом, также говорили о дальнейшем укреплении связей законодательного собрания республики и Европарламента.
"Тургунбек уулу отметил, что Кыргызстан заинтересован в расширении партнерства с Европейским Союзом, в наращивании взаимодействия во всех сферах и построении конструктивного диалога", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе переговоров спикер отметил, что в последние годы отношения Бишкека
и Европы
активно развиваются: в прошлом году было подписано соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС
и Киргизией. Он выразил уверенность, что этот документ откроет новую страницу в отношениях и будет способствовать дальнейшему их углублению.
Как добавили в пресс-службе, в свою очередь депутаты Европарламента акцентировали внимание на ситуации, связанной с правами человека и со свободой слова в Киргизии, и задали интересующие их вопросы.
"Торага (спикер - ред.) высказал свое мнение по каждому вопросу. Он подчеркнул, что Кыргызстан – страна, которая привержена демократии, свободе слова, защите прав человека и соблюдению законодательства. Нурланбек Тургунбек уулу добавил, что усиливается борьба с коррупцией и организованной преступностью, также большое внимание уделяется вопросам, касающимся проведения честного и открытого выборного процесса", - рассказали в пресс-службе.
Говоря о деятельности парламента, спикер заявил, что законодательное собрание вносит большой вклад в развитие демократии и государства в целом.
"Наши депутаты могут высказывать свои мысли и мнения по любому вопросу. Кроме того, мы открыто и прозрачно ведем свою деятельность, все заседания, в том числе комитетов и фракций, проходят в прямом эфире. Представители средств массовой информации беспрепятственно участвуют в работе парламента, наши двери открыты и для общественности. Такая возможность - редкость даже в развитых странах мира, и мы гордимся этими достижениями", - отметил Тургунбек уулу.
Накануне делегация Европарламента провела встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым
. Лидер республики подтвердил готовность Бишкека к сотрудничеству с ЕС, однако выразил сожаление в связи с с однобоким и субъективным отношением, заметным в резолюциях Европейского парламента по ситуации в Киргизии.