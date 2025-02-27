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В Киргизии заявили о заинтересованности в расширении партнерства с ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
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11:52 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/kirgizija-2001901894.html
В Киргизии заявили о заинтересованности в расширении партнерства с ЕС
В Киргизии заявили о заинтересованности в расширении партнерства с ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
В Киргизии заявили о заинтересованности в расширении партнерства с ЕС
Киргизия заинтересована в расширении партнерства с Евросоюзом и и наращивании взаимодействия во всех сферах, заявил спикер парламента республики Нурланбек... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:52:00+03:00
2025-02-27T11:52:00+03:00
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БИШКЕК, 27 фев – РИА Новости. Киргизия заинтересована в расширении партнерства с Евросоюзом и и наращивании взаимодействия во всех сферах, заявил спикер парламента республики Нурланбек Тургунбек уулу. Как сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания, Тургунбек уулу принял членов Европарламента во главе с Муниром Сатури. Во встрече также принимали участие лидеры парламентских фракций. Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Киргизией и Европейским Союзом, также говорили о дальнейшем укреплении связей законодательного собрания республики и Европарламента. "Тургунбек уулу отметил, что Кыргызстан заинтересован в расширении партнерства с Европейским Союзом, в наращивании взаимодействия во всех сферах и построении конструктивного диалога", - говорится в сообщении пресс-службы. В ходе переговоров спикер отметил, что в последние годы отношения Бишкека и Европы активно развиваются: в прошлом году было подписано соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Киргизией. Он выразил уверенность, что этот документ откроет новую страницу в отношениях и будет способствовать дальнейшему их углублению. Как добавили в пресс-службе, в свою очередь депутаты Европарламента акцентировали внимание на ситуации, связанной с правами человека и со свободой слова в Киргизии, и задали интересующие их вопросы. "Торага (спикер - ред.) высказал свое мнение по каждому вопросу. Он подчеркнул, что Кыргызстан – страна, которая привержена демократии, свободе слова, защите прав человека и соблюдению законодательства. Нурланбек Тургунбек уулу добавил, что усиливается борьба с коррупцией и организованной преступностью, также большое внимание уделяется вопросам, касающимся проведения честного и открытого выборного процесса", - рассказали в пресс-службе. Говоря о деятельности парламента, спикер заявил, что законодательное собрание вносит большой вклад в развитие демократии и государства в целом. "Наши депутаты могут высказывать свои мысли и мнения по любому вопросу. Кроме того, мы открыто и прозрачно ведем свою деятельность, все заседания, в том числе комитетов и фракций, проходят в прямом эфире. Представители средств массовой информации беспрепятственно участвуют в работе парламента, наши двери открыты и для общественности. Такая возможность - редкость даже в развитых странах мира, и мы гордимся этими достижениями", - отметил Тургунбек уулу. Накануне делегация Европарламента провела встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Лидер республики подтвердил готовность Бишкека к сотрудничеству с ЕС, однако выразил сожаление в связи с с однобоким и субъективным отношением, заметным в резолюциях Европейского парламента по ситуации в Киргизии.
https://ria.ru/20241013/kirgiziya-1977812778.html
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в мире, киргизия, бишкек, европа, садыр жапаров, европарламент, евросоюз
В мире, Киргизия, Бишкек, Европа, Садыр Жапаров, Европарламент, Евросоюз
В Киргизии заявили о заинтересованности в расширении партнерства с ЕС

Тургунбек уулу: Киргизия заинтересована в расширении партнерства с Евросоюзом

© Fotolia / miragikЗдание парламента в Бишкеке. Киргизия
Здание парламента в Бишкеке. Киргизия - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Fotolia / miragik
Здание парламента в Бишкеке. Киргизия. Архивное фото
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БИШКЕК, 27 фев – РИА Новости. Киргизия заинтересована в расширении партнерства с Евросоюзом и и наращивании взаимодействия во всех сферах, заявил спикер парламента республики Нурланбек Тургунбек уулу.
Как сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания, Тургунбек уулу принял членов Европарламента во главе с Муниром Сатури.
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Во встрече также принимали участие лидеры парламентских фракций.
Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Киргизией и Европейским Союзом, также говорили о дальнейшем укреплении связей законодательного собрания республики и Европарламента.
"Тургунбек уулу отметил, что Кыргызстан заинтересован в расширении партнерства с Европейским Союзом, в наращивании взаимодействия во всех сферах и построении конструктивного диалога", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе переговоров спикер отметил, что в последние годы отношения Бишкека и Европы активно развиваются: в прошлом году было подписано соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Киргизией. Он выразил уверенность, что этот документ откроет новую страницу в отношениях и будет способствовать дальнейшему их углублению.
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Как добавили в пресс-службе, в свою очередь депутаты Европарламента акцентировали внимание на ситуации, связанной с правами человека и со свободой слова в Киргизии, и задали интересующие их вопросы.
"Торага (спикер - ред.) высказал свое мнение по каждому вопросу. Он подчеркнул, что Кыргызстан – страна, которая привержена демократии, свободе слова, защите прав человека и соблюдению законодательства. Нурланбек Тургунбек уулу добавил, что усиливается борьба с коррупцией и организованной преступностью, также большое внимание уделяется вопросам, касающимся проведения честного и открытого выборного процесса", - рассказали в пресс-службе.
Говоря о деятельности парламента, спикер заявил, что законодательное собрание вносит большой вклад в развитие демократии и государства в целом.
"Наши депутаты могут высказывать свои мысли и мнения по любому вопросу. Кроме того, мы открыто и прозрачно ведем свою деятельность, все заседания, в том числе комитетов и фракций, проходят в прямом эфире. Представители средств массовой информации беспрепятственно участвуют в работе парламента, наши двери открыты и для общественности. Такая возможность - редкость даже в развитых странах мира, и мы гордимся этими достижениями", - отметил Тургунбек уулу.
Накануне делегация Европарламента провела встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Лидер республики подтвердил готовность Бишкека к сотрудничеству с ЕС, однако выразил сожаление в связи с с однобоким и субъективным отношением, заметным в резолюциях Европейского парламента по ситуации в Киргизии.
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