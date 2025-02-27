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"Большая вероятность": на Украине сделали заявление о перемирии
"Большая вероятность": на Украине сделали заявление о перемирии - РИА Новости, 27.02.2025
"Большая вероятность": на Украине сделали заявление о перемирии
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей" оценил достижение перемирия на Украине в 80 процентов. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:39:00+03:00
2025-02-27T16:39:00+03:00
2025-02-27T18:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей" оценил достижение перемирия на Украине в 80 процентов."Данное событие имеет большую степень вероятности. Я бы сказал 80 на 20. Это большая вероятность", — отметил он.По словам офицера, вопрос уже идет не об окончании боевых действий, а о той схеме миропорядка, которые будет взят за основу после завершения конфликта.Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перемирие в украинском конфликте может быть достигнуто в течение нескольких недель.По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, перемирие на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в том числе для российско-американских отношений. Прекращение огня само по себе не является решением, считает он.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Служба безопасности Украины, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
"Большая вероятность": на Украине сделали заявление о перемирии
Полковник Стариков: на Украине вероятно достижение перемирия до 9 мая