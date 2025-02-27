https://ria.ru/20250227/khekmen-2002047338.html

СМИ узнали возможную причину смерти обладателя "Оскара" Хэкмена

СМИ узнали возможную причину смерти обладателя "Оскара" Хэкмена - РИА Новости, 27.02.2025

СМИ узнали возможную причину смерти обладателя "Оскара" Хэкмена

Причиной смерти американского актера Юджина (Джина) Хэкмена, дважды удостоенного премии "Оскар", и его супруги могло стать отравление угарным газом, сообщает... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:28:00+03:00

2025-02-27T19:28:00+03:00

2025-02-27T19:28:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Причиной смерти американского актера Юджина (Джина) Хэкмена, дважды удостоенного премии "Оскар", и его супруги могло стать отравление угарным газом, сообщает портал TMZ со ссылкой на семью актера. Ранее американская газета Santa Fe New Mexican сообщила, что Хэкмен скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена. "Дочь (актера - ред.) Элизабет Джин Хэкмен рассказала... что (в семье - ред.) не уверены, но считают, что причиной смерти могли стать ядовитые газы... Семья (Хэкмена - ред.) считает, что речь может идти об отравлении угарным газом", - говорится в сообщении портала. По словам дочери Хэкмена, на данный момент правоохранительные органы не обнаружили никаких признаков насильственной смерти. Согласно данным шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосы, на которого ссылается TMZ, полиция установила, что на момент обнаружения тел супруги были мертвы не менее суток. При этом шериф заявил порталу, что его помощники "ничего не исключают" и продолжают расследование. По словам Мендосы, две собаки супругов были найдены живыми, тогда как еще одна была обнаружена мертвой. Джин Хэкмен был известен по ролям в фильмах "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки", "Семейка Тененбаум". Актер заявил об уходе из кино в 2004 году, его последним проектом была комедия "Добро пожаловать в Лосиную бухту".

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в мире, санта-фе (сша), джин хэкмен, сша