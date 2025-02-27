Умер обладатель "Оскара" американский актер Джин Хэкмен
Лауреат премии "Оскар" актер Джин Хэкмен умер в возрасте 95 лет в Санта-Фе
© Getty Images / WireImage/Vera AndersonДжин Хэкмен
© Getty Images / WireImage/Vera Anderson
Джин Хэкмен. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американский актер Юджин (Джин) Хэкмен, двухкратный лауреат премий "Оскар" и BAFTA, скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена, однако полиция не подтверждает возможность их насильственной смерти, сообщает американская газета Santa Fe New Mexican.
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"Легендарный актер, двухкратный обладатель премии "Оскар", писатель Джин Хэкмен и его жена... Бетси Аракава, были найдены мертвыми вечером в среду в своем доме в... Санта-Фе", - говорится в сообщении издания.
© Getty Images / Jeffrey MayerАктер Джин Хэкмен с женой Бетси Аракавой в 2003 году
© Getty Images / Jeffrey Mayer
Актер Джин Хэкмен с женой Бетси Аракавой в 2003 году
Актеру было 95 лет. Смерть актера подтвердил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза, заявив, что вместе с супругами также была обнаружена мертвой их собака.
В полиции не назвали точную причину смерти актера и его жены, отметив при этом, что насильственный характер смерти отсутствует.
Джин Хэкмен был известен по ролям в фильмах "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки", "Семейка Тененбаум".
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