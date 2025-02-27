https://ria.ru/20250227/khekmen-2001901087.html

Умер обладатель "Оскара" американский актер Джин Хэкмен

Умер обладатель "Оскара" американский актер Джин Хэкмен - РИА Новости, 27.02.2025

Умер обладатель "Оскара" американский актер Джин Хэкмен

Американский актер Юджин (Джин) Хэкмен, двухкратный лауреат премий "Оскар" и BAFTA, скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:44:00+03:00

2025-02-27T11:44:00+03:00

2025-02-27T12:48:00+03:00

культура

новости культуры

сша

джин хэкмен

кино и сериалы

кинопремия "оскар"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001900720_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d5edad08ea9087a14cc22ef844fd37df.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американский актер Юджин (Джин) Хэкмен, двухкратный лауреат премий "Оскар" и BAFTA, скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена, однако полиция не подтверждает возможность их насильственной смерти, сообщает американская газета Santa Fe New Mexican."Легендарный актер, двухкратный обладатель премии "Оскар", писатель Джин Хэкмен и его жена... Бетси Аракава, были найдены мертвыми вечером в среду в своем доме в... Санта-Фе", - говорится в сообщении издания.Актеру было 95 лет. Смерть актера подтвердил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза, заявив, что вместе с супругами также была обнаружена мертвой их собака.В полиции не назвали точную причину смерти актера и его жены, отметив при этом, что насильственный характер смерти отсутствует.Джин Хэкмен был известен по ролям в фильмах "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки", "Семейка Тененбаум".

https://ria.ru/20180604/1522042305.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, сша, джин хэкмен, кино и сериалы, кинопремия "оскар"