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Умер обладатель "Оскара" американский актер Джин Хэкмен - РИА Новости, 27.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:44 27.02.2025 (обновлено: 12:48 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/khekmen-2001901087.html
Умер обладатель "Оскара" американский актер Джин Хэкмен
Умер обладатель "Оскара" американский актер Джин Хэкмен - РИА Новости, 27.02.2025
Умер обладатель "Оскара" американский актер Джин Хэкмен
Американский актер Юджин (Джин) Хэкмен, двухкратный лауреат премий "Оскар" и BAFTA, скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:44:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американский актер Юджин (Джин) Хэкмен, двухкратный лауреат премий "Оскар" и BAFTA, скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена, однако полиция не подтверждает возможность их насильственной смерти, сообщает американская газета Santa Fe New Mexican."Легендарный актер, двухкратный обладатель премии "Оскар", писатель Джин Хэкмен и его жена... Бетси Аракава, были найдены мертвыми вечером в среду в своем доме в... Санта-Фе", - говорится в сообщении издания.Актеру было 95 лет. Смерть актера подтвердил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза, заявив, что вместе с супругами также была обнаружена мертвой их собака.В полиции не назвали точную причину смерти актера и его жены, отметив при этом, что насильственный характер смерти отсутствует.Джин Хэкмен был известен по ролям в фильмах "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки", "Семейка Тененбаум".
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новости культуры, сша, джин хэкмен, кино и сериалы, кинопремия "оскар"
Культура, Новости культуры, США, Джин Хэкмен, Кино и сериалы, Кинопремия "Оскар"
Умер обладатель "Оскара" американский актер Джин Хэкмен

Лауреат премии "Оскар" актер Джин Хэкмен умер в возрасте 95 лет в Санта-Фе

© Getty Images / WireImage/Vera AndersonДжин Хэкмен
Джин Хэкмен - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / WireImage/Vera Anderson
Джин Хэкмен. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американский актер Юджин (Джин) Хэкмен, двухкратный лауреат премий "Оскар" и BAFTA, скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена, однако полиция не подтверждает возможность их насильственной смерти, сообщает американская газета Santa Fe New Mexican.
«
"Легендарный актер, двухкратный обладатель премии "Оскар", писатель Джин Хэкмен и его жена... Бетси Аракава, были найдены мертвыми вечером в среду в своем доме в... Санта-Фе", - говорится в сообщении издания.
© Getty Images / Jeffrey MayerАктер Джин Хэкмен с женой Бетси Аракавой в 2003 году
Актер Джин Хэкмен с женой Бетси Аракавой в 2003 году - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / Jeffrey Mayer
Актер Джин Хэкмен с женой Бетси Аракавой в 2003 году
Актеру было 95 лет. Смерть актера подтвердил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза, заявив, что вместе с супругами также была обнаружена мертвой их собака.
В полиции не назвали точную причину смерти актера и его жены, отметив при этом, что насильственный характер смерти отсутствует.
Джин Хэкмен был известен по ролям в фильмах "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки", "Семейка Тененбаум".
Кадр из фильма Супермен. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.06.2018
Назван лучший супергеройский фильм в истории кино
4 июня 2018, 19:13
 
КультураНовости культурыСШАДжин ХэкменКино и сериалыКинопремия "Оскар"
 
 
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