Житель Сочи рассказал, что собаки съели бы ребенка, если бы не прохожие
Житель Сочи: оголодавшие хаски съели бы мальчика, если бы не прохожие
Хаски. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 27 фев – РИА Новости. Житель садового товарищества "Авиатор", расположенного среди гор в Адлерском районе Сочи ,Андрей Стеклов, рассказал журналистам, что оголодавшие собаки, которые покусали девятилетнего мальчика, сорвавшись с цепи, съели бы его, если бы не вмешались прохожие.
Ранее он рассказывал РИА Новости, что хаски буквально выли от голода, о чем может подтвердить все СНТ. Владелец собак мог долго не кормить животных, возможно из-за непогоды, поскольку в городе последнюю неделю снегопад.
В Сочи усыпили хаски, напавших на ребенка
Вчера, 18:32
«
"Он (мальчик - ред.) просто шел, нес отцу веник, чтобы смести снег с машины, вот и все. Голодное животное, они (собаки - ред.) голодные были, поэтому они на него накинулись и хотели его просто съесть. Если бы не ребята, которые отбили, я вообще не знаю, что было бы, это был бы летальный исход 100 процентов. Это, слава Богу, что опять же, знакомые мои шли, он дом строит, он туда поднимался к себе настройку, но соответственно, до стройки он так и не дошел (помогал ребенку - ред.)", - сказал Стеклов, отвечая на вопрос РИА Новости, мог ли мальчик невзначай спровоцировать агрессию собак.
Очевидцы – соседи в СНТ, которые разнимали псов, все еще не пришли в себя, говорит сочинец. "Я ему (очевидцу, спасавшему мальчика - ред.) звонил, он говорит, я до сих пор на успокоительных, меня до сих пор колотит. Потому что зрелище, невозможно даже представить, какое было зрелище", - заключил Стеклов.
В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, мальчика прооперировали, его состояние тяжелое.