https://ria.ru/20250227/khaski-2002035432.html
В Краснодаре проведут совещание по лечению мальчика, пострадавшего от хаски
В Краснодаре проведут совещание по лечению мальчика, пострадавшего от хаски - РИА Новости, 27.02.2025
В Краснодаре проведут совещание по лечению мальчика, пострадавшего от хаски
Краснодарские врачи проведут совещание с Москвой по лечению мальчика, пострадавшего от укуса хаски в Сочи, сообщил РИА Новости в четверг родственник семьи... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:46:00+03:00
2025-02-27T18:46:00+03:00
2025-02-27T18:46:00+03:00
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КРАСНОДАР, 27 фев – РИА Новости. Краснодарские врачи проведут совещание с Москвой по лечению мальчика, пострадавшего от укуса хаски в Сочи, сообщил РИА Новости в четверг родственник семьи пострадавшего. "Была операция. Ждем (информацию – ред.) от врачей. У них должно быть совещание и с Москвой - консилиум, они будут там уже решать", - сказал собеседник агентства. В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, мальчика прооперировали, он в тяжелом состоянии. Как рассказал РИА Новости родственник семьи пострадавшего, напавших собак усыпили и вскрыли.
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происшествия, москва, сочи, краснодар, россия
Происшествия, Москва, Сочи, Краснодар, Россия
В Краснодаре проведут совещание по лечению мальчика, пострадавшего от хаски
Врачи обсудят с Москвой лечение мальчика, пострадавшего от укуса хаски в Сочи