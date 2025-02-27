https://ria.ru/20250227/khaski-2002035432.html

В Краснодаре проведут совещание по лечению мальчика, пострадавшего от хаски

В Краснодаре проведут совещание по лечению мальчика, пострадавшего от хаски - РИА Новости, 27.02.2025

В Краснодаре проведут совещание по лечению мальчика, пострадавшего от хаски

Краснодарские врачи проведут совещание с Москвой по лечению мальчика, пострадавшего от укуса хаски в Сочи, сообщил РИА Новости в четверг родственник семьи... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:46:00+03:00

2025-02-27T18:46:00+03:00

2025-02-27T18:46:00+03:00

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КРАСНОДАР, 27 фев – РИА Новости. Краснодарские врачи проведут совещание с Москвой по лечению мальчика, пострадавшего от укуса хаски в Сочи, сообщил РИА Новости в четверг родственник семьи пострадавшего. "Была операция. Ждем (информацию – ред.) от врачей. У них должно быть совещание и с Москвой - консилиум, они будут там уже решать", - сказал собеседник агентства. В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, мальчика прооперировали, он в тяжелом состоянии. Как рассказал РИА Новости родственник семьи пострадавшего, напавших собак усыпили и вскрыли.

https://ria.ru/20250227/sochi-2001998398.html

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