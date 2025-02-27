https://ria.ru/20250227/khaski-2001895215.html

Мальчик, которого в Сочи покусали хаски, находится в тяжелом состоянии

Мальчик, которого в Сочи покусали хаски, находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.02.2025

Мальчик, которого в Сочи покусали хаски, находится в тяжелом состоянии

Девятилетний мальчик из Сочи, которого покусали хаски, остается в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.02.2025

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сочи

происшествия

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СОЧИ, 27 фев — РИА Новости. Девятилетний мальчик из Сочи, которого покусали хаски, остается в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Ребенок в тяжелом состоянии, прооперирован, прогнозы неблагоприятные", — сказал собеседник агентства.Трагедия произошла накануне в садовом товариществе Адлерского района. По предварительной информации, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар.Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.

https://ria.ru/20250227/ekaterinburg-2001860632.html

сочи

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сочи, происшествия, россия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)