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Мальчик, которого в Сочи покусали хаски, находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.02.2025
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11:12 27.02.2025 (обновлено: 12:12 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/khaski-2001895215.html
Мальчик, которого в Сочи покусали хаски, находится в тяжелом состоянии
Мальчик, которого в Сочи покусали хаски, находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.02.2025
Мальчик, которого в Сочи покусали хаски, находится в тяжелом состоянии
Девятилетний мальчик из Сочи, которого покусали хаски, остается в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.02.2025
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происшествия
россия
краснодар
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СОЧИ, 27 фев — РИА Новости. Девятилетний мальчик из Сочи, которого покусали хаски, остается в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Ребенок в тяжелом состоянии, прооперирован, прогнозы неблагоприятные", — сказал собеседник агентства.Трагедия произошла накануне в садовом товариществе Адлерского района. По предварительной информации, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар.Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
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сочи, происшествия, россия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Сочи, Происшествия, Россия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
Мальчик, которого в Сочи покусали хаски, находится в тяжелом состоянии

Мальчика, которого в Сочи покусали хаски, прооперировали, он в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОперационный зал
Операционный зал - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СОЧИ, 27 фев — РИА Новости. Девятилетний мальчик из Сочи, которого покусали хаски, остается в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ребенок в тяжелом состоянии, прооперирован, прогнозы неблагоприятные", — сказал собеседник агентства.
Трагедия произошла накануне в садовом товариществе Адлерского района. По предварительной информации, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар.
Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
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