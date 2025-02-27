https://ria.ru/20250227/kharkov-2002057982.html

В Харькове сотрудники военкомата силой затащили мужчину в микроавтобус

В Харькове сотрудники военкомата силой затащили мужчину в микроавтобус - РИА Новости, 27.02.2025

В Харькове сотрудники военкомата силой затащили мужчину в микроавтобус

Пятеро сотрудников военного комиссариата силой затащили мужчину в микроавтобус в украинском Харькове после избиения, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T20:38:00+03:00

2025-02-27T20:38:00+03:00

2025-02-27T20:38:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пятеро сотрудников военного комиссариата силой затащили мужчину в микроавтобус в украинском Харькове после избиения, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Видео силовой мобилизации в Харькове. Трое сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) избили мужчину, после чего при помощи еще двоих затащили его в свой бусик (микроавтобус - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20250227/mobilizatsiya-2001949702.html

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