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В Харькове сотрудники военкомата силой затащили мужчину в микроавтобус - РИА Новости, 27.02.2025
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20:38 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/kharkov-2002057982.html
В Харькове сотрудники военкомата силой затащили мужчину в микроавтобус
В Харькове сотрудники военкомата силой затащили мужчину в микроавтобус - РИА Новости, 27.02.2025
В Харькове сотрудники военкомата силой затащили мужчину в микроавтобус
Пятеро сотрудников военного комиссариата силой затащили мужчину в микроавтобус в украинском Харькове после избиения, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T20:38:00+03:00
2025-02-27T20:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пятеро сотрудников военного комиссариата силой затащили мужчину в микроавтобус в украинском Харькове после избиения, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Видео силовой мобилизации в Харькове. Трое сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) избили мужчину, после чего при помощи еще двоих затащили его в свой бусик (микроавтобус - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
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в мире, харьков, украина
В мире, Харьков, Украина
В Харькове сотрудники военкомата силой затащили мужчину в микроавтобус

Пятеро сотрудников военкомата избили мужчину и затащили в машину в Харькове

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пятеро сотрудников военного комиссариата силой затащили мужчину в микроавтобус в украинском Харькове после избиения, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"Видео силовой мобилизации в Харькове. Трое сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) избили мужчину, после чего при помощи еще двоих затащили его в свой бусик (микроавтобус - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
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