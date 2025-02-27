Армия Израиля обнародовала итоги расследования вторжения ХАМАС
ЦАХАЛ обнародовала результаты расследования вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала результаты расследования событий 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС убило и похитило сотни израильских граждан.
Один из ключевых выводов расследования подчеркивает масштабы провала разведки армии: неожиданность и оперативный крах 7 октября были более серьезными, чем во время войны Судного дня 1973 года.
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"Неожиданность была полной, как ситуативной, так и фундаментальной, на фоне стратегического заблуждения, длившегося годами, оперативного заблуждения, предшествовавшего нападению, и тактического заблуждения в течение ночи перед вторжением", - цитирует доклад издание Ynet.
Первоначально ХАМАС планировал начать вторжение во время еврейских праздников в 2022 году или на Песах в 2023 году. В итоге ХАМАС отложил атаку, чтобы повысить готовность своих элитных сил "Нухба".
Расследование показало, что ХАМАС систематически готовился к войне с 2016 года. Конфликт в секторе Газа в 2021 году укрепил уверенность движения в том, что Израиль слаб и что полное "освобождение" вполне достижимо. К июлю 2023 года ХАМАС разработал комплексный план войны, скоординированный с "Хезболлах" и Ираном и направленный на уничтожение Израиля.
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Расследование также предполагает, что шиитское движение "Хезболлах" в Ливане воздержалось от вступления в войну из-за недопонимания с ХАМАС, возникшего в июле 2023 года.
Как отмечает издание, несмотря на обнаруженные серьезные промахи, расследование не возлагает персональной ответственности ни на одного человека, оставляя дисциплинарные меры и увольнения на усмотрение Эяля Замира - преемника уходящего начальника генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
Халеви в отдельном заявлении после публикации расследования признал, что несет не только свою ответственность, но и отвечает за ошибки подчиненных.
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