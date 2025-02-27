https://ria.ru/20250227/khamas-2001852035.html
СМИ: ХАМАС назвало условия освобождения оставшихся заложников
СМИ: ХАМАС назвало условия освобождения оставшихся заложников - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ: ХАМАС назвало условия освобождения оставшихся заложников
ХАМАС заявило, что освободит оставшихся заложников только при соблюдении соглашения о прекращении огня с Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T05:48:00+03:00
2025-02-27T05:48:00+03:00
2025-02-27T06:25:00+03:00
в мире
израиль
хамас
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2000989516_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_84a260f38ef7aad1800696313e53027a.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ХАМАС заявило, что освободит оставшихся заложников только при соблюдении соглашения о прекращении огня с Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление палестинского движения."ХАМАС заявило, что оставшиеся заложники будут освобождены только при соблюдении соглашения о прекращении огня (с Израилем — Прим. ред.)", — передает агентство со ссылкой на заявление.Движение также выразило готовность начать переговоры по второй фазе соглашения.Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что палестинское движение ХАМАС передало тела четырех заложников Международному комитету Красного Креста в секторе Газа. Позднее газета Times of Israel сообщала, что МККК передал тела погибших израильским военным в Газе.Одновременно с этим Израиль освободил порядка 700 палестинских заключенных, около 100 из них прибыли в Египет, а остальные — в Сектор Газа.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.
https://ria.ru/20250226/gaza-2001781559.html
https://ria.ru/20250227/turtsiya-2001838050.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2000989516_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_3d8b1734d228d2cf50a4ff2a9f152f93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Израиль, ХАМАС, Международный комитет Красного Креста (МККК)
СМИ: ХАМАС назвало условия освобождения оставшихся заложников
Reuters: ХАМАС освободит заложников при соблюдении сделки по прекращению огня