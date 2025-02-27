https://ria.ru/20250227/khakery-2001849436.html

ФБР обвинило КНДР в краже 1,5 миллиарда долларов у криптобиржи Bybit

ФБР обвинило КНДР в краже 1,5 миллиарда долларов у криптобиржи Bybit - РИА Новости, 27.02.2025

ФБР обвинило КНДР в краже 1,5 миллиарда долларов у криптобиржи Bybit

Федеральное бюро расследований США (ФБР) обвинило северокорейских хакеров в краже 1,5 миллиарда долларов у криптовалютной биржи Bybit. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T04:33:00+03:00

2025-02-27T04:33:00+03:00

2025-02-27T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) обвинило северокорейских хакеров в краже 1,5 миллиарда долларов у криптовалютной биржи Bybit."ФБР выпускает данное общественное заявление, чтобы сообщить, что КНДР несет ответственность за кражу примерно 1,5 миллиарда долларов в виртуальных активах у криптовалютной биржи Bybit", — говорится в официальном заявлении ведомства.По утверждению ФБР, украденные средства конвертируют в биткоин и другие криптовалюты и позже выведут в форме фиатной валюты. Сами же программы, используемые злоумышленниками для незаконного получения средств, ведомство называет TraderTraitor (трейдер-предатель. — Прим. ред.).Кроме того, бюро опубликовало список адресов, на которых размещают украденные активы. Оно призвало компании, занятые в сфере криптовалют, прекратить транзакции с уличенными в преступлении адресами.Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Bybit и аналитиков, с криптовалютной биржи похитили почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии. Глава криптобиржи Бен Чжоу в соцсети X подтвердил, что хакер получил контроль над холодным кошельком с криптовалютой Ethereum и перевел ее на неизвестный адрес.Криптобиржу Bybit основали в 2018 году, она насчитывает более 40 миллионов пользователей во всем мире. Штаб-квартира расположена в Дубае, ОАЭ.

https://ria.ru/20250214/bybit-1999428146.html

https://ria.ru/20250221/kripta-2000920654.html

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