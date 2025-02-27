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Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота - РИА Новости, 27.02.2025
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06:52 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/khabarovsk-2001854057.html
Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота
Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота - РИА Новости, 27.02.2025
Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T06:52:00+03:00
2025-02-27T06:52:00+03:00
происшествия
хабаровск
николаевск-на-амуре
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота, сообщает в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура. "Двадцать пятого февраля во время подготовки к взлету судна DHC-8, следовавшего по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре, резко ухудшилось самочувствие второго пилота. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой в связи с необходимостью замены экипажа", - говорится в сообщении. Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Будет дана оценка подготовке экипажа к вылету.
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хабаровск
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происшествия, хабаровск, николаевск-на-амуре, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, Дальневосточная транспортная прокуратура
Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота

Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за ухудшения здоровья пилота

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского
Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота, сообщает в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Двадцать пятого февраля во время подготовки к взлету судна DHC-8, следовавшего по маршруту ХабаровскНиколаевск-на-Амуре, резко ухудшилось самочувствие второго пилота. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой в связи с необходимостью замены экипажа", - говорится в сообщении.
Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Будет дана оценка подготовке экипажа к вылету.
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ПроисшествияХабаровскНиколаевск-на-АмуреДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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