https://ria.ru/20250227/khabarovsk-2001854057.html

Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота

Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота - РИА Новости, 27.02.2025

Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T06:52:00+03:00

2025-02-27T06:52:00+03:00

2025-02-27T06:52:00+03:00

происшествия

хабаровск

николаевск-на-амуре

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота, сообщает в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура. "Двадцать пятого февраля во время подготовки к взлету судна DHC-8, следовавшего по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре, резко ухудшилось самочувствие второго пилота. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой в связи с необходимостью замены экипажа", - говорится в сообщении. Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Будет дана оценка подготовке экипажа к вылету.

https://ria.ru/20250221/domodedovo-2000929191.html

хабаровск

николаевск-на-амуре

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происшествия, хабаровск, николаевск-на-амуре, дальневосточная транспортная прокуратура