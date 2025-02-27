https://ria.ru/20250227/khabarovsk-2001854057.html
Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота
Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота - РИА Новости, 27.02.2025
Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T06:52:00+03:00
2025-02-27T06:52:00+03:00
2025-02-27T06:52:00+03:00
происшествия
хабаровск
николаевск-на-амуре
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736571705_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_df02e2ed495c1eb6e38449cefe83eb24.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота, сообщает в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура. "Двадцать пятого февраля во время подготовки к взлету судна DHC-8, следовавшего по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре, резко ухудшилось самочувствие второго пилота. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой в связи с необходимостью замены экипажа", - говорится в сообщении. Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Будет дана оценка подготовке экипажа к вылету.
https://ria.ru/20250221/domodedovo-2000929191.html
хабаровск
николаевск-на-амуре
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736571705_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_b462f9e4548c67055370843faaa2f0c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, николаевск-на-амуре, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, Дальневосточная транспортная прокуратура
Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота
Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за ухудшения здоровья пилота