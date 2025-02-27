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В Канаде более 315 тысяч человек потребовали лишить Маска гражданства - РИА Новости, 27.02.2025
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14:30 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/kanada-2001948501.html
В Канаде более 315 тысяч человек потребовали лишить Маска гражданства
В Канаде более 315 тысяч человек потребовали лишить Маска гражданства - РИА Новости, 27.02.2025
В Канаде более 315 тысяч человек потребовали лишить Маска гражданства
Число подписавшихся жителей Канады под петицией с требованием лишить американского предпринимателя Илона Маска канадского гражданства превысило уже 315 тысяч. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:30:00+03:00
2025-02-27T14:30:00+03:00
в мире
канада
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вашингтон (штат)
илон маск
дональд трамп
джастин трюдо
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число подписавшихся жителей Канады под петицией с требованием лишить американского предпринимателя Илона Маска канадского гражданства превысило уже 315 тысяч. Ранее сообщалось, что, согласно тексту онлайн-петиции, жители Канады требуют лишить Маска канадского гражданства, утверждая, что получивший гражданство Канады в 1989 году американский предприниматель действовал во вред интересам страны, вмешивался в её выборы и стал членом иностранного правительства, которое "стремится подорвать" канадский суверенитет. Как следует из данных петиции, опубликованной на сайте палаты общин Канады, число подписавшихся достигло уже более 317,6 тысячи человек. В среду телеканал CBC со ссылкой на бывшего председателя иммиграционной секции Канадской ассоциации юристов Габриэлу Рамо сообщал, что власти Канады не смогут лишить Маска канадского гражданства, так как для этого пришлось бы вносить поправки в законодательство. Рамо отметила, что случаи лишения гражданства в Канаде "довольно редки", а CBC, в свою очередь, добавил, что петиция о лишении Маска гражданства может стать самой популярной в истории канадской палаты общин. Ранее президент США Дональд Трамп называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. А американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий в администрации Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), называл Трюдо "девочкой" и заявлял, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.
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в мире, канада, сша, вашингтон (штат), илон маск, дональд трамп, джастин трюдо
В мире, Канада, США, Вашингтон (штат), Илон Маск, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
В Канаде более 315 тысяч человек потребовали лишить Маска гражданства

Более 315 тысяч канадцев подписались под петицией о лишении Маска гражданства

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число подписавшихся жителей Канады под петицией с требованием лишить американского предпринимателя Илона Маска канадского гражданства превысило уже 315 тысяч.
Ранее сообщалось, что, согласно тексту онлайн-петиции, жители Канады требуют лишить Маска канадского гражданства, утверждая, что получивший гражданство Канады в 1989 году американский предприниматель действовал во вред интересам страны, вмешивался в её выборы и стал членом иностранного правительства, которое "стремится подорвать" канадский суверенитет.
Как следует из данных петиции, опубликованной на сайте палаты общин Канады, число подписавшихся достигло уже более 317,6 тысячи человек.
В среду телеканал CBC со ссылкой на бывшего председателя иммиграционной секции Канадской ассоциации юристов Габриэлу Рамо сообщал, что власти Канады не смогут лишить Маска канадского гражданства, так как для этого пришлось бы вносить поправки в законодательство. Рамо отметила, что случаи лишения гражданства в Канаде "довольно редки", а CBC, в свою очередь, добавил, что петиция о лишении Маска гражданства может стать самой популярной в истории канадской палаты общин.
Ранее президент США Дональд Трамп называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. А американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий в администрации Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), называл Трюдо "девочкой" и заявлял, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.
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