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"Хулиганы зрения лишают": у Канады появился еще один повод обидеться на США - РИА Новости, 27.02.2025
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08:00 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/kanada-2001775269.html
"Хулиганы зрения лишают": у Канады появился еще один повод обидеться на США
"Хулиганы зрения лишают": у Канады появился еще один повод обидеться на США - РИА Новости, 27.02.2025
"Хулиганы зрения лишают": у Канады появился еще один повод обидеться на США
Близкий к Дональду Трампу советник по торговле Питер Наварро настаивает на исключении Канады из альянса по обмену разведданными "Пять глаз", пишет Financial... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:00:00+03:00
2025-02-27T08:00:00+03:00
аналитика
канада
сша
дональд трамп
тулси габбард
мелани жоли
центральное разведывательное управление (цру)
агентство национальной безопасности сша
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Близкий к Дональду Трампу советник по торговле Питер Наварро настаивает на исключении Канады из альянса по обмену разведданными "Пять глаз", пишет Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, знакомых с ситуацией, Наварро считает, что на Канаду необходимо усилить давление, в частности лишив ее места в этом альянсе. Неизвестно, поддерживает ли эту идею сам Трамп, однако члены его администрации ее обсуждают.Впоследствии Наварро постарался смягчить ситуацию. Он пояснил, что "не продвигал" эту идею, а только озвучил как одну из мер по отношению к Канаде, которая сопротивляется и не хочет как максимум становиться 51-м штатом, а как минимум — соглашаться на новые торговые пошлины. Но стало понятно, что вопрос об исключении Канады и, возможно, Австралии и Новой Зеландии из системы "Пять глаз" всерьез обсуждается в Белом доме. Одной из возможных причин может быть неэффективность обмена с этими странами разведывательной информацией, поскольку Канада, Австралия и Новая Зеландия добывают данных очень мало и США они почти не интересуют. А "эффективность" с некоторых пор — главное слово в администрации Белого дома.В Канаде заволновались, что косвенно подтверждает изначальную информацию. Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что обеспокоена голосованием США по резолюции в ООН. По ее мнению, "мир становится все более опасным" и страны создают новые коалиции для "борьбы с этим хаосом". А это само по себе косвенное свидетельство того, что отношения внутри "Пяти глаз" будут так или иначе переформатированы.Она отметила, что находится в контакте с чиновниками Австралии, Британии и других стран по вопросу разведывательного сотрудничества. Ранее также поступала информация о том, что Канада усилит обмен разведывательной информацией с Великобританией и, возможно, какими-то другими неназванными европейскими странами."Пять глаз" — старейшее международное разведывательное объединение, созданное еще в 1946 году по решениям Атлантической хартии. Оно объединяет англоязычные страны западного мира и за 80 лет эволюционировало из "бумажного" альянса в полноценную систему обмена данными, в том числе цифрового характера. Понятно, что во все времена вклад в эту систему тех или иных стран был разновелик, но спасало региональное деление. Например, Австралия и Новая Зеландия отвечали за Тихоокеанский регион, включая подводные кабели. Однако с ростом влияния Китая значение этих стран в обмене данными падало, поскольку физических возможностей контролировать поток у Австралии и Новой Зеландии просто не хватает. Канада и вовсе в основном только потребляла информацию (например, недавно в деле об убийстве сикхского активиста). В результате "Пять звезд" превратились в последние несколько десятилетий в систему надзора англичан и американцев за внешними коммуникациями.В Лондоне, кстати, также готовятся если не к полному разрыву, то к радикальному сокращению уровня, объема и качестве обмена разведданными с США. И инициатива тут исходит как раз от королевства. В МИ-6 не хотят сотрудничать с назначенцами Трампа — директором Национальной разведки Тулси Габбард и новым главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. И дело не в какой-то личной неприязни, а в обвинениях в "пророссийской" позиции Габбард и "некомпетентности" Рэтклиффа. Да и общая атмосфера сейчас вокруг ЦРУ и в целом американского разведывательного сообщества не располагает к обмену информацией. Англичанам везде мерещатся "русские шпионы", и они перекладывают ответственность на новых руководителей разведки США.То есть история, которая начиналась как локальный конфликт между США и Канадой на почве торговых преференций, превратилась в переформатирование, а по сути — разрушение старейшей в мире англосаксонской системы контроля и обмена разведывательной информацией. Глава канадского МИДа называет это "хаосом" и "поиском новых коалиций", а вполне можно назвать разрушением крупной разведывательной системы.Сейчас сложно оценить, насколько именно "Пять глаз" важны для ЦРУ и для интересов США в целом. Эта система все-таки имела ограниченный характер. Какими бы союзническими ни были отношения между странами, разведки никогда не обмениваются источниками информации, а оперативная игра в большинстве случаев строится на индивидуальных действиях. В последние несколько десятилетий "Пять глаз" — особенно применительно к Канаде, Австралии и Новой Зеландии — использовались американцами и англичанами в основном для контроля электронных и цифровых потоков, а не для агентурной игры. Можно предположить, что ЦРУ и АНБ далее намерены делать это самостоятельно, если вообще намерены.Пока не представлена новая концепция американского разведывательного сообщества, вообще сложно судить о каких-то далекоидущих планах. Если исходить из логики, то США вряд ли целиком откажутся от обмена разведывательной информацией, но постараются переформатировать старую систему под новые веяния. То есть, скорее всего, просто замкнут нужные им каналы обмена данными на себя любимых. Если работа ЦРУ будет перенаправлена на борьбу с внешними угрозами "нового типа" наподобие наркокартелей, то данные из системы "Пять глаз" ей просто не нужны. В таком контексте нет необходимости распускать альянс или кого-то формально из него исключать по политическим или торговым мотивам. Достаточно просто по внутренним каналам сократить общение и ввести новые протоколы электронных контактов.Пострадает ли от этого эффективность деятельности ЦРУ — вопрос очень спорный. Возможно, тот объем данных, который США получали по системе "Пять глаз", и так не был критично важен для ЦРУ или АНБ. Но информации мало не бывает и политические самоограничения на разведывательную деятельность еще никогда никому на пользу не шли. Скорее всего, мы имеем дело сейчас с очередным актом давления на бывших союзников со стороны новой администрации Белого дома, который приведет не столько к уступкам со стороны Канады, сколько к еще одному этапу разрушения старой системы американского разведывательного сообщества. И уж точно к изменению приоритетов в получении доступа к международному обмену. А вот что придет этому на смену — пока неясно.
https://ria.ru/20250226/kanada-2001621359.html
https://ria.ru/20250226/kanada-2001608266.html
https://ria.ru/20250225/mask-2001426043.html
https://ria.ru/20250225/politika-2001467871.html
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Евгений Крутиков
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РИА Новости
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аналитика, канада, сша, дональд трамп, тулси габбард, мелани жоли, центральное разведывательное управление (цру), агентство национальной безопасности сша
Аналитика, Канада, США, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Мелани Жоли, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности США

"Хулиганы зрения лишают": у Канады появился еще один повод обидеться на США

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Евгений Крутиков
Евгений Крутиков
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Близкий к Дональду Трампу советник по торговле Питер Наварро настаивает на исключении Канады из альянса по обмену разведданными "Пять глаз", пишет Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, знакомых с ситуацией, Наварро считает, что на Канаду необходимо усилить давление, в частности лишив ее места в этом альянсе. Неизвестно, поддерживает ли эту идею сам Трамп, однако члены его администрации ее обсуждают.
Впоследствии Наварро постарался смягчить ситуацию. Он пояснил, что "не продвигал" эту идею, а только озвучил как одну из мер по отношению к Канаде, которая сопротивляется и не хочет как максимум становиться 51-м штатом, а как минимум — соглашаться на новые торговые пошлины. Но стало понятно, что вопрос об исключении Канады и, возможно, Австралии и Новой Зеландии из системы "Пять глаз" всерьез обсуждается в Белом доме. Одной из возможных причин может быть неэффективность обмена с этими странами разведывательной информацией, поскольку Канада, Австралия и Новая Зеландия добывают данных очень мало и США они почти не интересуют. А "эффективность" с некоторых пор — главное слово в администрации Белого дома.
Питер Наварро - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Советник Трампа опроверг данные о планах исключить Канаду из разведальянса
Вчера, 05:29
В Канаде заволновались, что косвенно подтверждает изначальную информацию. Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что обеспокоена голосованием США по резолюции в ООН. По ее мнению, "мир становится все более опасным" и страны создают новые коалиции для "борьбы с этим хаосом". А это само по себе косвенное свидетельство того, что отношения внутри "Пяти глаз" будут так или иначе переформатированы.
Она отметила, что находится в контакте с чиновниками Австралии, Британии и других стран по вопросу разведывательного сотрудничества. Ранее также поступала информация о том, что Канада усилит обмен разведывательной информацией с Великобританией и, возможно, какими-то другими неназванными европейскими странами.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Канада хочет расширить обмен разведданными со странами Европы, пишут СМИ
Вчера, 01:25
"Пять глаз" — старейшее международное разведывательное объединение, созданное еще в 1946 году по решениям Атлантической хартии. Оно объединяет англоязычные страны западного мира и за 80 лет эволюционировало из "бумажного" альянса в полноценную систему обмена данными, в том числе цифрового характера. Понятно, что во все времена вклад в эту систему тех или иных стран был разновелик, но спасало региональное деление. Например, Австралия и Новая Зеландия отвечали за Тихоокеанский регион, включая подводные кабели. Однако с ростом влияния Китая значение этих стран в обмене данными падало, поскольку физических возможностей контролировать поток у Австралии и Новой Зеландии просто не хватает. Канада и вовсе в основном только потребляла информацию (например, недавно в деле об убийстве сикхского активиста). В результате "Пять звезд" превратились в последние несколько десятилетий в систему надзора англичан и американцев за внешними коммуникациями.
В Лондоне, кстати, также готовятся если не к полному разрыву, то к радикальному сокращению уровня, объема и качестве обмена разведданными с США. И инициатива тут исходит как раз от королевства. В МИ-6 не хотят сотрудничать с назначенцами Трампа — директором Национальной разведки Тулси Габбард и новым главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. И дело не в какой-то личной неприязни, а в обвинениях в "пророссийской" позиции Габбард и "некомпетентности" Рэтклиффа. Да и общая атмосфера сейчас вокруг ЦРУ и в целом американского разведывательного сообщества не располагает к обмену информацией. Англичанам везде мерещатся "русские шпионы", и они перекладывают ответственность на новых руководителей разведки США.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Маск назвал Канаду ненастоящей страной
25 февраля, 10:12
То есть история, которая начиналась как локальный конфликт между США и Канадой на почве торговых преференций, превратилась в переформатирование, а по сути — разрушение старейшей в мире англосаксонской системы контроля и обмена разведывательной информацией. Глава канадского МИДа называет это "хаосом" и "поиском новых коалиций", а вполне можно назвать разрушением крупной разведывательной системы.
Сейчас сложно оценить, насколько именно "Пять глаз" важны для ЦРУ и для интересов США в целом. Эта система все-таки имела ограниченный характер. Какими бы союзническими ни были отношения между странами, разведки никогда не обмениваются источниками информации, а оперативная игра в большинстве случаев строится на индивидуальных действиях. В последние несколько десятилетий "Пять глаз" — особенно применительно к Канаде, Австралии и Новой Зеландии — использовались американцами и англичанами в основном для контроля электронных и цифровых потоков, а не для агентурной игры. Можно предположить, что ЦРУ и АНБ далее намерены делать это самостоятельно, если вообще намерены.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
WSJ: внешняя политика Трампа ведет к формированию нового миропорядка
25 февраля, 12:00
Пока не представлена новая концепция американского разведывательного сообщества, вообще сложно судить о каких-то далекоидущих планах. Если исходить из логики, то США вряд ли целиком откажутся от обмена разведывательной информацией, но постараются переформатировать старую систему под новые веяния. То есть, скорее всего, просто замкнут нужные им каналы обмена данными на себя любимых. Если работа ЦРУ будет перенаправлена на борьбу с внешними угрозами "нового типа" наподобие наркокартелей, то данные из системы "Пять глаз" ей просто не нужны. В таком контексте нет необходимости распускать альянс или кого-то формально из него исключать по политическим или торговым мотивам. Достаточно просто по внутренним каналам сократить общение и ввести новые протоколы электронных контактов.
Пострадает ли от этого эффективность деятельности ЦРУ — вопрос очень спорный. Возможно, тот объем данных, который США получали по системе "Пять глаз", и так не был критично важен для ЦРУ или АНБ. Но информации мало не бывает и политические самоограничения на разведывательную деятельность еще никогда никому на пользу не шли. Скорее всего, мы имеем дело сейчас с очередным актом давления на бывших союзников со стороны новой администрации Белого дома, который приведет не столько к уступкам со стороны Канады, сколько к еще одному этапу разрушения старой системы американского разведывательного сообщества. И уж точно к изменению приоритетов в получении доступа к международному обмену. А вот что придет этому на смену — пока неясно.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Захарова оценила слова Трампа о вхождении Канады в состав США
21 февраля, 13:26
 
АналитикаКанадаСШАДональд ТрампТулси ГаббардМелани ЖолиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Агентство национальной безопасности США
 
 
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