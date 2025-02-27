https://ria.ru/20250227/kaluga-2001897748.html

В Калуге самокатчик избил пожилого мужчину за замечание

В Калуге самокатчик избил пожилого мужчину за замечание - РИА Новости, 27.02.2025

В Калуге самокатчик избил пожилого мужчину за замечание

Девятнадцатилетний молодой человек, катавшийся вместе с приятелем на самокатах по магазину в Калуге, избил пожилого мужчину за сделанное замечание, возбуждено... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:26:00+03:00

2025-02-27T11:26:00+03:00

2025-02-27T11:30:00+03:00

происшествия

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калуга

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Девятнадцатилетний молодой человек, катавшийся вместе с приятелем на самокатах по магазину в Калуге, избил пожилого мужчину за сделанное замечание, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщило УМВД РФ по Калужской области. "По предварительной версии, 19-летний местный житель и его приятель катались на самокатах по торговому залу, шумели и мешали покупателям. Один из посетителей – пожилой калужанин - сделал им замечание", - говорится в сообщении. Между гражданином и молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил за куртку одного из юношей, что возмутило его товарища. "Фигурант нанес ему (пожилому мужчине – ред.) удар в лицо, а когда потерпевший упал, продолжил его избиение. Свидетели происшествия позвонили в полицию. Прибывшие сотрудники доставили подозреваемого в отдел для дальнейшего разбирательства", - информирует УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". Кроме того, после проведения судебно-медицинской экспертизы будет дана дополнительная оценка действиям фигуранта уголовного дела, уточняют в управлении. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20240920/moskva-1973765784.html

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происшествия, россия, калуга, калужская область