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В Калуге самокатчик избил пожилого мужчину за замечание - РИА Новости, 27.02.2025
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11:26 27.02.2025 (обновлено: 11:30 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/kaluga-2001897748.html
В Калуге самокатчик избил пожилого мужчину за замечание
В Калуге самокатчик избил пожилого мужчину за замечание - РИА Новости, 27.02.2025
В Калуге самокатчик избил пожилого мужчину за замечание
Девятнадцатилетний молодой человек, катавшийся вместе с приятелем на самокатах по магазину в Калуге, избил пожилого мужчину за сделанное замечание, возбуждено... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:26:00+03:00
2025-02-27T11:30:00+03:00
происшествия
россия
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Девятнадцатилетний молодой человек, катавшийся вместе с приятелем на самокатах по магазину в Калуге, избил пожилого мужчину за сделанное замечание, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщило УМВД РФ по Калужской области. "По предварительной версии, 19-летний местный житель и его приятель катались на самокатах по торговому залу, шумели и мешали покупателям. Один из посетителей – пожилой калужанин - сделал им замечание", - говорится в сообщении. Между гражданином и молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил за куртку одного из юношей, что возмутило его товарища. "Фигурант нанес ему (пожилому мужчине – ред.) удар в лицо, а когда потерпевший упал, продолжил его избиение. Свидетели происшествия позвонили в полицию. Прибывшие сотрудники доставили подозреваемого в отдел для дальнейшего разбирательства", - информирует УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". Кроме того, после проведения судебно-медицинской экспертизы будет дана дополнительная оценка действиям фигуранта уголовного дела, уточняют в управлении. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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происшествия, россия, калуга, калужская область
Происшествия, Россия, Калуга, Калужская область
В Калуге самокатчик избил пожилого мужчину за замечание

Самокатчика из Калуги обвинили в избиении пенсионера из-за замечания

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Девятнадцатилетний молодой человек, катавшийся вместе с приятелем на самокатах по магазину в Калуге, избил пожилого мужчину за сделанное замечание, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщило УМВД РФ по Калужской области.
"По предварительной версии, 19-летний местный житель и его приятель катались на самокатах по торговому залу, шумели и мешали покупателям. Один из посетителей – пожилой калужанин - сделал им замечание", - говорится в сообщении.
Между гражданином и молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил за куртку одного из юношей, что возмутило его товарища.
"Фигурант нанес ему (пожилому мужчине – ред.) удар в лицо, а когда потерпевший упал, продолжил его избиение. Свидетели происшествия позвонили в полицию. Прибывшие сотрудники доставили подозреваемого в отдел для дальнейшего разбирательства", - информирует УМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". Кроме того, после проведения судебно-медицинской экспертизы будет дана дополнительная оценка действиям фигуранта уголовного дела, уточняют в управлении. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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