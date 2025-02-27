Рейтинг@Mail.ru
Буйнову может грозить срок за ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/jurist-2001956930.html
Буйнову может грозить срок за ДТП в Подмосковье
Буйнову может грозить срок за ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 27.02.2025
Буйнову может грозить срок за ДТП в Подмосковье
Певцу Александру Буйнову может грозить до двух лет лишения свободы за ДТП в Подмосковье, если травмы пострадавшей женщины оценят как тяжкий вред здоровью, но... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:54:00+03:00
2025-02-27T14:54:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
апрелевка
александр буйнов
сергей пудовкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93726/41/937264114_0:51:1262:761_1920x0_80_0_0_8f11dd61c1bd9823e13fbaa42557cc54.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Певцу Александру Буйнову может грозить до двух лет лишения свободы за ДТП в Подмосковье, если травмы пострадавшей женщины оценят как тяжкий вред здоровью, но это маловероятно, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Буйнов на Lexus сбил 61-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке, она госпитализирована с разрывом связки ноги. Директор артиста Сергей Пудовкин заявил агентству, что Буйнов пытался помочь ей на месте происшествия, а также пообещал, что "будет оказана вся необходимая поддержка пострадавшей". "Уголовная ответственность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения наступает только в случае, если оно повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Судя по всему, если все ограничится разрывом связок у пострадавшей в ДТП, это будет квалифицировано как вред здоровью средней тяжести, и к уголовной ответственности Буйнов или иное лицо, находившееся за рулем автомобиля, привлечено не будет. Если же пострадавшей нанесен тяжкий вред здоровью, то Буйнов может быть привлечён к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дородного движения и эксплуатации транспортных средств"), санкция которой предусматривает лишение свободы до двух лет", - рассказал Хаминский. Юрист обратил внимание, что правоохранители будут выяснять, кто именно в момент ДТП находился за рулем автомобиля. В частности, следователи воспользуются показаниями свидетелей происшествия, записями с камер видеонаблюдения, а также результатами экспертиз. "Однако гражданско-правовую ответственность и необходимость материального возмещения вреда пострадавшей будет в любом случае нести Александр Буйнов как владелец автомобиля", - подытожил Хаминский.
https://ria.ru/20250227/buynov-2001923913.html
московская область (подмосковье)
москва
апрелевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93726/41/937264114_0:0:1262:948_1920x0_80_0_0_1a0cba27bb357282f8adc80a3f6cfc87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), москва, апрелевка, александр буйнов, сергей пудовкин
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Апрелевка, Александр Буйнов, Сергей Пудовкин
Буйнову может грозить срок за ДТП в Подмосковье

Юрист Хаминский: Буйнову может грозить до двух лет лишения свободы за ДТП

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Александр Буйнов
Певец Александр Буйнов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Александр Буйнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Певцу Александру Буйнову может грозить до двух лет лишения свободы за ДТП в Подмосковье, если травмы пострадавшей женщины оценят как тяжкий вред здоровью, но это маловероятно, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Буйнов на Lexus сбил 61-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке, она госпитализирована с разрывом связки ноги. Директор артиста Сергей Пудовкин заявил агентству, что Буйнов пытался помочь ей на месте происшествия, а также пообещал, что "будет оказана вся необходимая поддержка пострадавшей".
"Уголовная ответственность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения наступает только в случае, если оно повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Судя по всему, если все ограничится разрывом связок у пострадавшей в ДТП, это будет квалифицировано как вред здоровью средней тяжести, и к уголовной ответственности Буйнов или иное лицо, находившееся за рулем автомобиля, привлечено не будет. Если же пострадавшей нанесен тяжкий вред здоровью, то Буйнов может быть привлечён к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дородного движения и эксплуатации транспортных средств"), санкция которой предусматривает лишение свободы до двух лет", - рассказал Хаминский.
Юрист обратил внимание, что правоохранители будут выяснять, кто именно в момент ДТП находился за рулем автомобиля. В частности, следователи воспользуются показаниями свидетелей происшествия, записями с камер видеонаблюдения, а также результатами экспертиз.
"Однако гражданско-правовую ответственность и необходимость материального возмещения вреда пострадавшей будет в любом случае нести Александр Буйнов как владелец автомобиля", - подытожил Хаминский.
Певец Александр Буйнов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Буйнов окажет необходимую помощь пострадавшей в ДТП
дополняется ...
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваАпрелевкаАлександр БуйновСергей Пудовкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала