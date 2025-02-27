https://ria.ru/20250227/jurist-2001956930.html

Буйнову может грозить срок за ДТП в Подмосковье

Буйнову может грозить срок за ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 27.02.2025

Буйнову может грозить срок за ДТП в Подмосковье

Певцу Александру Буйнову может грозить до двух лет лишения свободы за ДТП в Подмосковье, если травмы пострадавшей женщины оценят как тяжкий вред здоровью, но... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:54:00+03:00

2025-02-27T14:54:00+03:00

2025-02-27T14:54:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

апрелевка

александр буйнов

сергей пудовкин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Певцу Александру Буйнову может грозить до двух лет лишения свободы за ДТП в Подмосковье, если травмы пострадавшей женщины оценят как тяжкий вред здоровью, но это маловероятно, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Буйнов на Lexus сбил 61-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке, она госпитализирована с разрывом связки ноги. Директор артиста Сергей Пудовкин заявил агентству, что Буйнов пытался помочь ей на месте происшествия, а также пообещал, что "будет оказана вся необходимая поддержка пострадавшей". "Уголовная ответственность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения наступает только в случае, если оно повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Судя по всему, если все ограничится разрывом связок у пострадавшей в ДТП, это будет квалифицировано как вред здоровью средней тяжести, и к уголовной ответственности Буйнов или иное лицо, находившееся за рулем автомобиля, привлечено не будет. Если же пострадавшей нанесен тяжкий вред здоровью, то Буйнов может быть привлечён к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дородного движения и эксплуатации транспортных средств"), санкция которой предусматривает лишение свободы до двух лет", - рассказал Хаминский. Юрист обратил внимание, что правоохранители будут выяснять, кто именно в момент ДТП находился за рулем автомобиля. В частности, следователи воспользуются показаниями свидетелей происшествия, записями с камер видеонаблюдения, а также результатами экспертиз. "Однако гражданско-правовую ответственность и необходимость материального возмещения вреда пострадавшей будет в любом случае нести Александр Буйнов как владелец автомобиля", - подытожил Хаминский.

https://ria.ru/20250227/buynov-2001923913.html

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происшествия, московская область (подмосковье), москва, апрелевка, александр буйнов, сергей пудовкин