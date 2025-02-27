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Обгоревшее тело нашли на месте лесного пожара в Японии - РИА Новости, 27.02.2025
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08:29 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/japonija-2001858919.html
Обгоревшее тело нашли на месте лесного пожара в Японии
Обгоревшее тело нашли на месте лесного пожара в Японии - РИА Новости, 27.02.2025
Обгоревшее тело нашли на месте лесного пожара в Японии
Обгоревшее тело человека найдено на месте лесного пожара в префектуре Иватэ в Японии, полиция выясняет причину смерти, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:29:00+03:00
2025-02-27T08:29:00+03:00
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Обгоревшее тело человека найдено на месте лесного пожара в префектуре Иватэ в Японии, полиция выясняет причину смерти, сообщило агентство Киодо. Лесные пожары в городе Офунато в Иватэ не прекращаются уже неделю. Первый начался 19 февраля и был потушен только 25 февраля, когда к делу подключили вертолеты. Затем в среду поступили сообщения о трех новых очагах в том же городе. С утра к тушению пожара привлекли вертолеты сил самообороны и пожарных. Уже известно о том, что от огня пострадали 84 дома, однако до сих пор информации о погибших и пострадавших не было. Площадь пожара составляет 600 гектаров. Более 2100 человек получили рекомендации эвакуироваться.
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в мире, иватэ, япония
В мире, Иватэ, Япония
Обгоревшее тело нашли на месте лесного пожара в Японии

Тело человека нашли на месте лесного пожара в префектуре Иватэ в Японии

© Фото : まもПорт в городе Офунато провинции Иватэ в Японии
Порт в городе Офунато провинции Иватэ в Японии - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : まも
Порт в городе Офунато провинции Иватэ в Японии . Архивное фото
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Обгоревшее тело человека найдено на месте лесного пожара в префектуре Иватэ в Японии, полиция выясняет причину смерти, сообщило агентство Киодо.
Лесные пожары в городе Офунато в Иватэ не прекращаются уже неделю. Первый начался 19 февраля и был потушен только 25 февраля, когда к делу подключили вертолеты. Затем в среду поступили сообщения о трех новых очагах в том же городе.
С утра к тушению пожара привлекли вертолеты сил самообороны и пожарных.
Уже известно о том, что от огня пострадали 84 дома, однако до сих пор информации о погибших и пострадавших не было. Площадь пожара составляет 600 гектаров. Более 2100 человек получили рекомендации эвакуироваться.
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