https://ria.ru/20250227/japonija-2001858919.html

Обгоревшее тело нашли на месте лесного пожара в Японии

Обгоревшее тело нашли на месте лесного пожара в Японии - РИА Новости, 27.02.2025

Обгоревшее тело нашли на месте лесного пожара в Японии

Обгоревшее тело человека найдено на месте лесного пожара в префектуре Иватэ в Японии, полиция выясняет причину смерти, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:29:00+03:00

2025-02-27T08:29:00+03:00

2025-02-27T08:29:00+03:00

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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Обгоревшее тело человека найдено на месте лесного пожара в префектуре Иватэ в Японии, полиция выясняет причину смерти, сообщило агентство Киодо. Лесные пожары в городе Офунато в Иватэ не прекращаются уже неделю. Первый начался 19 февраля и был потушен только 25 февраля, когда к делу подключили вертолеты. Затем в среду поступили сообщения о трех новых очагах в том же городе. С утра к тушению пожара привлекли вертолеты сил самообороны и пожарных. Уже известно о том, что от огня пострадали 84 дома, однако до сих пор информации о погибших и пострадавших не было. Площадь пожара составляет 600 гектаров. Более 2100 человек получили рекомендации эвакуироваться.

https://ria.ru/20250112/kaliforniya-1993310672.html

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